「影のMVP」日本ハム大逆転サヨナラに「郡司の9球」あり！粘って繋いだ27歳ユーティリティーに喝采「集中力たるや半端ない」

好調な打撃で日本ハムを引っ張る郡司裕也(C)産経新聞社

パ・リーグ2位の日本ハムは、8月19日のオリックス戦（エスコンフィールド）に6-5の逆転サヨナラ勝ち。2点を追う9回、2死満塁から野村佑希が右中間に走者一掃の逆転二塁打を放ち、本拠地のファンを熱狂させた。

【動画】「郡司の9球」からの…最後は野村佑希が決めたサヨナラ打をチェック

野村の殊勲打の直前に、「5番・三塁」で先発出場した郡司裕也の驚異的な粘り腰があった。2死一、二塁。オリックス守護神のアンドレス・マチャドの剛速球に食らいついた。

「あと1球」まで追い込まれた局面で、低めの149キロのチェンジアップ、高めの159キロ直球を、それぞれファウルで逃げた。7球目の高め160キロは見極め、フルカウントに。そして最後は9球目、150キロのチェンジアップを叩きつけて、三塁前に転がす内野安打を勝ち取った。

マチャドにコントロールミスは1球もなかった。それだけに相手投手に与えたダメージは、大きかったと言える。最後はサヨナラのホームを踏んだ郡司に対して、SNS上では感服の声を上がっている。

「影のMVP」

「9球粘ったのもデカい」

「郡司の1球1球に挑む集中力たるや半端ないな」

「郡司のアウトにならない技術がすげぇ」

「粘りに粘って執念見せた郡司に惚れるんだよなぁ」

「アプローチはチームNo.1だろうね」

「マジで郡司のやばさには誰もが気づいて欲しい」