夏の抱っこに、そっと涼しさを添える小さな扇風機【ベビーホッパー】のポータブル扇風機がAmazonに登場中‼
360度回転と2段階風量。赤ちゃんにもママパパにも快適な風を【ベビーホッパー】のポータブル扇風機がAmazonに登場!
ベビーホッパーのポータブル扇風機は、夏の抱っこひも使用時に涼しさをプラスするコンパクトな冷却アイテム。抱っこひもに簡単に固定できる設計で、赤ちゃんの顔まわりに心地よい風を届けられる。本体サイズはW8×D4×H11.5センチメートルと小型で、荷物の多いお出かけにも邪魔にならず、首下げや卓上用としても活躍する。
風量は2段階で調節でき、本体が360度回転することで風向きを自由にコントロール可能。冷房が届きにくい屋外やすきま風のある場面でも、赤ちゃんと親の快適性をサポートする。
取り付け方法はシンプルで、肩ストラップなど直径1.3〜4.5センチメートルのバーにベルトで固定し、本体をワンタッチボタンで装着する仕様。外す際もボタンを押すだけで取り外せるため、慌ただしい場面でも手間がかからない。
夏の育児時間をより穏やかに、安心して過ごせる一台として頼れる存在となるだろう。
