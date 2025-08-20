松葉杖の小学生に席を譲ったら…“素直すぎるひと言”に13万いいね「生きた教育」「そのまま大きくなって」【ママリ】

「困っている人に席を譲る」乗り合わせた小学生に伝えたこと

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「じーんとくる」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

公共の場で困っている人を見かけたら、どんな行動を取るでしょうか。迷いなく声をかけるという人もいれば、声をかけられないという人もいるかもしれませんね。





松葉杖ついてる小学生キッズいたから席を譲ってあげただけで英雄扱いされるの楽しすぎワロタ



「（席に座れて）ずりぃ！」

「お前感謝しろよ！」

「お姉さん優しすぎる」

「まじ神じゃん」



私「次、席が必要な人を見たら今度は君たちが席を譲ってあげるんだよ」

キッズ「おおぉおーーー！」



かわいい

北国しむは🎨クリエーター系Vtuber＠依頼OK!さんが投稿していたのは、松葉杖をついた小学生とその友達とのほっこりなエピソードでした。

松葉杖をついている小学生に席を譲ってあげたという北国さん。公共交通機関で松葉杖をついて移動をするというのは大変なことですよね。口々に感謝の言葉を言う子どもたちもかわいいですし、今後は自分たちが困っている人を助けたいという思いにつながったとしたら素晴らしいことです。



この投稿に「これは生きた教育」「まず大人がかっこいいお手本にならなきゃ」というなどのリプライがついていました。自分がされてうれしかったことはずっと覚えているものですし、いつか自分もと思うもの。北国さんの優しさは子どもたちの心に残り、良心につながるのではないでしょうか。偶然の出会いではありますが、北国さんと子どもたち双方にとって、この場での交流がかけがえのないものになったように感じられるエピソード投稿でした。

その場の全員が幸せになったできごと

もらってうれしいお裾分け。こういううれしいものは、積極的にシェアしていきたいですよね。物だけでなく、その心遣いまでも有難いものです。



投稿者のさぐっちゃんさん。予期せぬところで、間接的にお裾分けをもらうことに。ほっこり幸せエピソードをご覧ください。

ベビーカステラを買いに行ったら小さな女の子が店のおっちゃんの手捌きをかっこいいと褒めたことでおっちゃんのテンションがぶち上がり、後ろに並んでた俺にまで焼きたて食べなよーといくつかくれた上に、注文した量よりだいぶ多く袋に入っていた。女の子がくれた幸せのお裾分けだった

褒められて嫌な気持ちになる人は、そうそういません。お店の人はよっぽどうれしかったのでしょう。小さな女の子も、純粋に正直に思ったことを言っただけ。お世辞とは比べものにならない、心がこもった言葉。それを、きちんと伝えることができる女の子も素晴らしい。



この投稿に「優しい世界」「一言でみんなが笑顔」などのリプライが寄せられました。小さな素直から大きな喜びになり、幸せのお裾分けに…。心が温かくなるエピソードです。お裾分けという価値観を大事にしたい、と改めて感じました。

風邪をひいた母は、すごい特効薬をもらった

風邪をひいたときは、薬を飲んでしっかりと休むことが何より大事です。快方に向かうまではつらいですよね。特に育児中は思うように体が動かせずつらいですよね。



投稿者のfunny cocoonさんも風邪をひいてしまいます。そこにお子さんがfunny cocoonさんを心配してやってきます。

数年ぶりにひどい風邪をひき、喉が痛いとボソボソ話していたら、子が蜂蜜レモン（蜂蜜のお湯割りにレモン汁を入れたもの）を作ってくれた上に、「こちらは、サービスでございます」と、子のおやつに買っていたプリンを分けてくれました。

ありがとうございます。優しい世界に幸あれ。

風邪でつらい思いをしているfunny cocoonさんに、わが子の優しさが染みわたったことでしょう。はちみつレモンだけでなく、自分のおやつまでくれるなんて、母親思いでかわいらしい行動ですね。



このfunny cocoonさんのお子さんの行動に「優しいお子さん」「優しい世界！」など大絶賛のリプライが寄せられました。わが子がつくったはちみつレモンはどんな薬よりも効き目がありそうですね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）