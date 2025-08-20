ホテルで覚醒剤やコカインを所持したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われていた不動産投資会社「レーサム」の元会長・田中剛被告（60）。ホテルに複数の女性を招き、“薬物性接待パーティー”を主催したとして多くの注目を集めた同被告の裁判員裁判が8月13日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予4年（求刑懲役2年）の判決が言い渡された。

「ストレスから手を出してしまった」「薬のない心豊かな生活の素晴らしさを自分なりに伝えていきたい」など、薬物使用について真摯に反省の言葉を述べた田中被告。しかし同時に"パーティー"に参加した女性に対して、法廷で不信感を露わにしたのだった--。

「未経験の子には勧めていませんでした」

田中被告が覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕されたのは2025年5月のこと。事件当日の“パーティー”の様子について、7月9日に開かれた初公判で明かされていた。全国紙社会部記者が語る。

「昨年6月、田中被告は都内の高級ホテルで複数の女性を派遣させる『性接待パーティー』を開催。宿泊中、複数回にわたって、覚醒剤、コカインなどの違法薬物を密売人の男に配達させたと検察側に指摘されています。

しかし、途中で異変が起こり、参加女性の1人であるAさんがスマホでこっそり交際相手に助けを求めた。部屋にきた交際相手と田中被告が揉めて警察沙汰となり、部屋内の薬物が発見されて逮捕につながっている。この時、田中被告とともに部屋にいたAさんと参加女性・Bさんも、同じ容疑で同時に逮捕されています」

今回の裁判員裁判は「覚醒剤取締法違反などの罪」に関する裁判だが、田中被告は同じ日の出来事について、もう一つ“別件”の刑事告訴を受けている。前出・全国紙社会部記者が続ける。

「ホテルの部屋にいた大学生のAさんが、その後田中被告を『不同意性交致傷罪』で刑事告訴したのです。Aさんの告訴状には、田中被告が“薬物を混入させたクリーム”を手につけて女性の身体を触ったこと、靴ベラで女性を複数回殴打したことなどが書かれています」

薬物使用については真摯に反省の意を述べた田中被告。しかし、この訴えについては本人も納得がいっていないようだった。裁判官から「ホテルにいた女性を薬物に巻き込んだことについてどう思いますか？」と問われると、こう答えたのだった。

「参加した女性のほとんどは、薬の経験者です。未経験の子には勧めていませんでした」

全容解明はまだ先か

裁判官や検察官とのやり取りを一通り終えた田中被告。判決を前に、傍聴席をキョロキョロと見渡した田中被告は、突如裁判官にこのように呼びかけた。

「別件に関してですが、（女性が）私を陥れようとしているしか思えません」

裁判官は取り合わず、弁護人になだめられて沈黙した田中被告。“別件”とはおそらく、このAさんの刑事告訴に関する内容だろう。仕切り直しとなったのち、裁判官から懲役2年、執行猶予4年（求刑懲役2年）の判決を言い渡された。

「Aさんの告訴状については警視庁が受理した後、大麻などを使用させて拒絶が困難な状況で性的暴行をし女性にけがを負わせたとして、田中被告は不同意性交致傷の疑いで追送検されています。今後、この件についても法廷で事実を争う可能性はあるでしょう」

一旦の判決を受けた田中被告。しかし“薬漬け性接待パーティー”の全容が解決するのは、まだ先になりそうだ。

