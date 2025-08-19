【カービィのエアライダー】 11月20日 発売予定 価格：未定

任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、2025年発売予定のNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の「シティトライアル」モードの詳細を公開した。

「シティトライアル」は5分間の制限時間の中で、舞台となる「スカイア」を探索してマシンを乗り換えたり、パワーアップアイテムを集めて強化。5分経過後には全プレーヤーが最終決戦の舞台「スタジアム」に移動し、ランダムで選ばれた種目で競い合うというもの。「シティトライアル」は最大16人でのプレイが可能（ローカル通信はプレーヤー8人まで）。

「シティトライアル」ではまずライダーを選択。マシンはスタート時「ライトスター」固定となり、「スカイア」の各地にあるマシンを乗り換えていく。時間内にはレースを行なう「ショートマッチ」や他のプレーヤーと戦う「デスマッチ」などの突発イベントに加え、ダイナブレイドが襲来したり、メテオが落ちてくるなどのイベントも発生する。

決戦の「スタジアム」ではたくさんの敵を倒す「バトルロイヤル」、ジャンプ台からなるべく遠くに飛ぶ「エアグライダー」、ごちそうを集める「グルメレース」などが用意され、全プレーヤーによる投票でランダムに選ばれた4種目から1種目を選択する。

