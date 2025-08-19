県岐阜商vs横浜は8-7のルーズベルトゲームに

第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第3試合で県岐阜商と横浜が対戦。県岐阜商が延長タイブレークの末に8-7でサヨナラ勝ちし、横浜の27年ぶりの春夏連覇を阻んだ。ファンが注目したのがそのスコア。「まじで正しいな」と話題になっている。

白熱した展開だった。5回までに県岐阜商が4-0とリードしていたが、徐々に横浜が追い上げを見せた。1点を追う8回に同点に追いつくと、延長10回タイブレークではともに3点を取り合う熾烈な展開。11回に2死一、三塁で最後は4番の坂口路歩内野手がサヨナラ打を放ち、県岐阜商に軍配が上がった。

8-7で試合終了。このスコアは米国の第32代大統領であるフランクリン・ルーズベルトが「一番面白い試合のスコア」と伝えられていることから、「ルーズベルトゲーム」と呼ばれるようになった。

白熱した展開で実現した「ルーズベルトゲーム」。X(旧ツイッター)ではトレンド入りし、「8-7が一番面白いとかいうルーズベルトゲーム論って本当だったんだなw」「やっぱルーズベルトゲームって本当なんやな」とコメントが寄せられた。