¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¥°¥Ã¥º¾ðÊóÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«»ûÅèÍµÆó»á¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·ÇºÜ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÈ¯Çä·èÄê
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÌîµå¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¥·¥êー¥º¤ÎÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤ò9·î12Æü¤«¤é9·î28Æü¤Þ¤ÇÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë4F Å¸¼¨¥Ûー¥ëA¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£8·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨Êª¤Î¾ðÊó¤ä¡¢²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶²èÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í
¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥«¥éー¹ç¤ï¤»¤Æ300°Ê¾å¤Î¸¶²è¤òÅ¸¼¨
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿·ãÆ®¤ò¡¢»ûÅè»á¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÀÄÆ»VS°ð¼Â ·ãÆ®¥·¥¢¥¿ー
¡¡À¾ÅìµþÂç²ñ·è¾¡Àï¡¢ÀÄÆ» vs°ð¼Â¤ÎÇ®Àï¤ò¥ÉÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë·ãÆ®¥·¥¢¥¿ー¤òÀßÃÖ¡£
Éô¼¼ºÆ¸½¥³ー¥Êー
¡¡ÀÄÆ»¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¡ÖÉô¼¼¡×¤ò´°Á´ºÆ¸½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ß¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
ÂôÂ¼ ±É½ã¡ÊCV. °©ºä ÎÉÂÀ¡Ë
¹ßÃ« ¶Ç¡ÊCV. Åç粼 ¿®Ä¹¡Ë
¸æ¹¬ °ìÌé¡ÊCV. Ý¯°æ ¹§¹¨¡Ë
¾®Ì« ½Õ»Ô¡ÊCV. ²Ö¹¾ ²Æ¼ù¡Ë
ÁÒ»ý ÍÎ°ì¡ÊCV. Àõ¾Â ¿¸ÂÀÏº¡Ë
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
A ¡Öº£½µ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×
9·î12Æü¡¦17Æü¡¦22Æü¡¦27Æü
B ¡Ö±É½ã¤¯¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
9·î13Æü¡¦18Æü¡¦23Æü¡¦28Æü
C ¡Ö¥¨ー¥¹ÉÔºß¤Î´íµ¡¡×
9·î14Æü¡¦19Æü¡¦24Æü
D ¡ÖÎý½¬»î¹ç¤¬¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡×
9·î15Æü¡¦20Æü¡¦25Æü
E ¡ÖÁö¤ì¡¢Åê¼ê¡×
9·î16Æü¡¦21Æü(¡¦26Æü
¸¶²èÅ¸µÇ°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡ª
¡¡¸¶²èÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ëÁ´48¥Úー¥¸¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃø¼Ô»ûÅèÍµÆó»á¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂôÂ¼¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¡ÖactⅡ¡×°Ê¹ß¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¿¼¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤È¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¡£¹â¹»Ìîµå¤«¤é¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤¬¡¢»ûÅè»á¤ÈÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¡ÚÂç¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡×¸¶²èÅ¸¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
²Á³Ê2,970±ß
¥°¥Ã¥º¾ðÊóÂè2ÃÆ
¡¡ÊªÈÎ¤Ë¤Æ1¿Í1²ñ·×¤¢¤¿¤ê5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´12¼ï¤Î¥ß¥Ë¿§»æ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡Û
³Æ1,980±ß¡Ú¥é¥ó¥À¥à¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¿§»æ vol.1¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡Û
1¥Ñ¥Ã¥¯ 660±ß¡¿1BOX¡Ê12¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë7,920±ß¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉÈÎÇä¡Ú¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡Û
³Æ2,420±ß¡ÚÊªÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¥ß¥Ë¿§»æ(Á´12¼ï)
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»µÚ¤Ó¡¢¤ª²ñ·×¤ÎÊ¬³ä¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÂç¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡×¸¶²èÅ¸¡Û
²ñ´ü¡§9·î12Æü～9·î28Æü
³«ºÅ»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï17»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë4F Å¸¼¨¥Ûー¥ëA
¡ÚÁ°Çä¤ê·ô¡Û°ìÈÌÆþ¾ì·ô¡¡2,000±ß/¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¡¡5,000±ß
¡ÚÅöÆü·ô¡Û°ìÈÌÆþ¾ì·ô¡¡2,200±ß/¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¡¡5,200±ß
¢¨Éô¼¼ºÆ¸½¥³ー¥Êー¤Î²»À¼¤ÏÆüÄø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2025Ç¯9·î12Æü～15Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÎÇäËç¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿¡ÖÆü»þ»ØÄêÀ©¡×¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ô¥ó¥º¥»¥Ã¥È¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁÆþ¾ì¤ÎÊý¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÆÃÅµ¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÏÍÎÁÆþ¾ì¼Ô¤Î¤ß¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§7·î12Æü12»þ～9·î11Æü23»þ59Ê¬
ÅöÆü·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§9·î12Æü0»þ～9·î28Æü16»þ
¸¶²èÅ¸²ñ¾ì
ÅöÆü·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§9·î12Æü～
¡ÚÁ°Çä¤ê·ô¹ØÆþÊýË¡¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ú£Ì¥³ー¥É¡§31309¡Û
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡§https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten/
¡¦Å¹Æ¬ÈÎÇä¡§ ¥íー¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÆâLoppi¤ÇÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨9·î12Æü0»þ¤«¤é¤ÏÅöÆü·ôÎÁ¶â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÆü·ô¹ØÆþÊýË¡¡Û
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ú£Ì¥³ー¥É¡§31309¡Û
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡§https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten/
¡¦Å¹Æ¬ÈÎÇä¡§¥íー¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÆâLoppi¤ÇÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸¶²èÅ¸²ñ¾ì
²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¶²èÅ¸²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ìÈÌÆþ¾ì·ô¤Î¤ßÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¤Ï¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
