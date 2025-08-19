「男子中学生ミスターコン2025」各ブロックの中間速報上位4人

【モデルプレス＝2025/08/19】“日本一のイケメン中学生”を決めるコンテスト「男子中学生ミスターコン2025」が15日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。ここでは、17日時点での中間結果を速報する。

【写真】2025年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックの全候補者

◆「男子中学生ミスターコン2025」中間結果


今年度は「東日本ブロック」「西日本ブロック」の2つのブロックの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中である。

以下、4項目の中間結果。

◆「男子中学生ミスターコン2025」東日本ブロック／SNS審査中間発表（上位4人）


「X投票数」1位：良本壱刀くん

「ページ閲覧数」1位：林月空翔くん

「リポスト数」1位：岡田希くん

「総合ポイント数」1位：芹川壽都くん

◆「男子中学生ミスターコン2025」西日本ブロック／SNS審査中間発表（上位4人）


「X投票数」1位：佐々木優斗くん

「ページ閲覧数」1位：嘉数久瑠斗くん

「リポスト数」1位：丹下璃音くん

「総合ポイント数」1位：槇家春哉くん

投票は24日まで行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。

なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」も同時開催中。

◆「男子中学生ミスターコン」とは


「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。

2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。

◆「男子中学生ミスターコン2025」今後のスケジュール


今後「男子中学生ミスターコン2025」は「中一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。

8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり

詳細は公式HPをチェック：https://dc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://line.me/ti/p/%40436ubxmj

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】