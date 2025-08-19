KDDIと沖縄セルラーは19日、オンライン専用ブランド「povo2.0」の新規契約者を対象に「データボーナス5GB」トッピングや「YouTubeチャンネルメンバーシップ」1カ月無料コードが進呈されるキャンペーンを開始した。期間は9月12日まで。

期間中にキャンペーンコード（後述）を入力し、povo2.0を新規契約したユーザーが対象。対象者全員に「データボーナス5GB（3日間）」が進呈されるほか、抽選で対象のYouTubeチャンネルメンバーシップが1カ月分進呈される。抽選は、約90％の確率で当たるという。

キャンペーンコードは、対象チャンネルによって分かれており、コードを入力したチャンネルの抽選に参加できる。対象チャンネルとキャンペーンコードは、「ごまだんごの怪奇なチャンネル」（@gomadango）が「YT01GOMADANGO」、「秘密結社コヤミナティ【都市伝説×音楽】」（@koyaminati）が「YT01KOYAMINATI」、「ナナフシギ【公式】」（@nanafushigi）が「YT01NANAFUSHIGI」。

メンバーシップ特典は、各チャンネルのメンバーシップに初めて登録する際に利用できる。抽選結果は、契約後にメールで案内される。