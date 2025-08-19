「ポムポムプリン」とコラボしたプリンや焼き菓子を発売、エコバッグ&スプーン付きセットも/パステル

オールハーツ･カンパニーが展開するプリン専門店「Pastel(パステル)」は9月1日、全国の店舗で、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とコラボしたスイーツを発売する。

看板商品「なめらかプリン」をアレンジした商品を中心に、焼き菓子、エコバッグ&スプーン付きセットを取りそろえる。なお、「ポムポムプリン」とのコラボは3月にも開催しており、今回は第2弾となる。販売期間は9月30日までだが、なくなり次第終了。

パステル×「ポムポムプリン」コラボ 第2弾

〈パステルで発売する今回のコラボ商品(価格はすべて税込)〉

〈1〉もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜(880円)

〈2〉ポムポムプリンのミニプリン(500円)

〈3〉ポムポムプリンのだいすきア･ラ･モード(880円)

〈4〉ポムポムプリンの焼き菓子えほん(800円)

〈5〉ポムポムプリンのまるごとプリンセット(4,600円)

※一部価格が異なる店舗、販売しない店舗がある。

今回のコラボ第2弾では、第1弾で好評だった商品の一部再販売と、初登場の商品「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」などを展開。コラボ第2弾のテーマは『WE HUG“PURIN”』。「ポムポムプリン」の友達である「マフィン」の9月16日の誕生日を、チームプリンの通称“ちむぷり”と一緒にお祝いしたいという想いを込めた商品ラインアップだという。各商品の詳細は以下の通り。

◆もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜

発売2か月で3万個の販売個数を突破(2025年3月〜4月末の売上累計)した人気商品。なめらかなプリンにバニラムースを重ね、「ポムポムプリン」の顔を描いた。手には「パステル」とのコラボスプーンを持っている。税込880円。

パステル「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」

◆ポムポムプリンのミニプリン

9月限定のデザインになって初登場する商品。なめらかなプリンに、ホイップクリームを重ね、表面にココアパウダーで「ポムポムプリン」のデザインを描いた。デザインは2種類で「パステル」のスプーンを持った「ポムポムプリン」の絵柄と、9月が誕生月のマフィンと「ポムポムプリン」が一緒にいる絵柄。税込500円。

パステル「ポムポムプリンのミニプリン」

◆ポムポムプリンのだいすきア･ラ･モード

コラボ第1弾で販売した商品を、季節に合わせてトッピングのフルーツを変更し、リニューアル販売するもの。スポンジとホイップクリームの上に、「なめらかプリン」と黄桃、さくらんぼ、ブルーベリーを飾った満足感のあるスイーツ。容器は、チームプリンの通称“ちむぷり”のキャラクターたちが寄り添っている限定デザイン。税込880円。

パステル「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」

◆ポムポムプリンの焼き菓子えほん

フロランタン風に香ばしく焼き上げるパステルの定番焼き菓子「キャラメルアーモンドラスク」4枚を、「ポムポムプリン」や「マフィン」を描いた絵本型のBOXに詰め合わせた商品。オリジナルステッカー1枚入り(全3種類ランダム)。ラスクは“サクサク食感”とやみつきになる香ばしさが特徴。税込800円。

パステル「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」

パステル「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」の絵本型BOX

「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」付属ステッカー(全3種からランダムで1枚)

◆ポムポムプリンのまるごとプリンセット

コラボ限定グッズのエコバッグとスプーンに、「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」1個、「ポムポムプリンのだいすきア･ラ･モード」1個、「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」1箱をセットにしている。エコバッグは、プリンをイメージした色合いの可愛らしいデザインに仕上げた。税込4,600円。

パステル「ポムポムプリンのまるごとプリンセット」

なお、オールハーツ･カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業した。看板商品の「なめらかプリン」は、全卵を使用するカスタードプリンとは異なり、卵黄と生クリームを使ったなめらかな食感･コクが特徴。

【クレジッド表記】

(C)2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

■なめらかプリンのパステル Pastel 公式サイト