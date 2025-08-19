早大の記録抜き史上最多…明治や近畿大を抑え「志願者数１位となった意外な大学」急上昇の難易度と課題

これまで大学一般入試の志願者最多は、バブル期の1989（昭和64/平成元）年に早稲田大学が記録した16万150人だった。今春、その記録が36年ぶりに抜かれた。史上最多となった志願者数は16万2005人にのぼる――。

達成したのは千葉県習志野市にある千葉工業大学だ。

1942（昭和17）年の創立で現存する私立の理工系大学としては最も古い歴史を持つが、毎年のように志願者上位にランクインする早大や明治大と比べると全国的知名度は低い。なぜトップとなれたのだろうか。教育ジャーナリストの石渡嶺司氏が解説する。

「昨年まで11年連続トップだった近畿大を抑え、前年度比１万9360人増で初の１位になりました。もともと工学部中心の大学でしたが、’10年代に入り乗り出した積極的な改革が評価されます。

情報変革科学部や創造工学部などを開設。今年４月には工学部に全国初の宇宙・半導体工学科を創設し、現在では５学部17学科を擁します。本部キャンパスがＪＲ津田沼駅から徒歩数分という好立地も、受験生に受け入れられた要因です」

検定料を無料に

教育改革により’16年に志願者ランキングトップ10入りすると、’21年からは４年連続で２位につけた。だが圧倒的人気を博した最大の要因は、「受験生ファースト」の数々の施策だという。石渡氏が続ける。

「千葉工大は受験生にとって非常にコストパフォーマンスの良い大学です。まず大学入試センターの共通テストを利用する場合、検定料を無料にしました。通常なら１万5000円ほどがかかります。また１学科分の検定料を払えれば、他の学科をいくつ受けても大丈夫。さらに出願をインターネット対応にし、試験前日まで受け付けたんです。

試験日の約１ヵ月前に出願を締め切る大学が多いなか、他校の合格状況などをみてギリギリまで決定を延ばせるのは受験生にとってメリットが大きい。金銭的な負担もかなり軽減します。１学科分の検定料で多数の学科を受けられるので、学内併願も増えたようです。まさに『受験生ファースト』の取り組みでしょう」

人気が高まれば、自然と難易度も上がる。

「’10年代までは私立４工大（芝浦工大、東京都市大、東京電機大、工学院大）、総合大学なら日東駒専（日本大、東洋大、駒沢大、専修大）の１ランク下という位置づけでした。しかし志願者の増加により偏差値も急上昇。学科によっては日東駒専と肩を並べています」（同前）

一方で石渡氏は課題も指摘する。

「改革の足を止めると受験生の目は他大学へ移ってしまいます。志願者は増えましたが、まだまだ知名度は高くない。関西や文系の受験生を取り込むための施策を打ち出し、さらなる魅力を発信できるかが今後の課題でしょう」

10年後には日本人の誰もが知る名門大学に発展できるか――。初の志願者トップとなった千葉工大の挑戦が続く。