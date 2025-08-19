ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前にメディア取材に対応。エドガルド・エンリケス投手（23）に言及した。

昨季メジャーデビューしたエンリケスは今月12日に今季2度目のメジャー昇格を果たすと、16日（同17日）のパドレス戦で160キロ台を連発するなど、1回1/3を1安打無失点。不安定なブルペン陣の中で明るい話題を届けた。最速は103・4マイル（約166・4キロ）だった。

指揮官は「とても速かった。ものすごく力強いボールでした」とエンリケスの豪速球を称え「（球速を）投げているときは気にしていなかったと思う。ただ、今はSNSがありますから、試合後10分以内には自分で把握していたでしょうね（笑）。でも、私はあの投球が気に入りました。強度も良かったですし、我々にとって心強い存在」と今後の投球に期待を寄せた。

メジャーデビューした昨季は登板わずか3試合だっただけに比較こそ難しいものの「今はずっと自信を持って投げている。去年も自信を見せてはいましたが、正直言えば“作り物の自信”のようなところがあった。今年は本物の自信を持っていて、自分のボールがこの舞台で通用することを理解している。それが見られるのは良いことだし、彼には投げる機会を与えていくつもり」と起用機会は増えるだろうと語った。