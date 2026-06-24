【崖っぷちのドミノの“かたじけない！”・10】ChatGPTの登場から数年、生成AI界隈は「どれだけ派手な回答ができるか」「どれだけ人を喜ばせる文章や精緻な画像を生み出せるか」という、いわばチャット性能の競い合いになっているように感じていました。個人的には、最も好きなOSを作ってくれるAppleが発表した「Apple Intelligence（アップルインテリジェンス）」は驚くほど静かに、そして地味に市場へ投入されたのではないかと