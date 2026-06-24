【新華社西安6月24日】中国陝西省西安市の秦嶺ジャイアントパンダ研究センターで、世界で唯一飼育されている茶色のジャイアントパンダ「七仔（チーザイ）」がのんびりとタケノコを食べ、夏のひとときを過ごしていた。（記者/孫正好）