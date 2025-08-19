¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÃæÂ¼Ãé¤¬¸ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀÎ¤Èº£¡ÖÅö»þ¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè15²ó¡Ë
ÈÖ³°ÊÔ¡§ÃæÂ¼Ãé¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÆ±Ï¢ºÜ¡¢º£²ó¤«¤é£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¦ÃæÂ¼Ãé»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡½¡½¡£
¼«¿È¤âÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿ÃæÂ¼Ãé¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¡photo by Sano Miki
ÃæÂ¼Ãé¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡Ë¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖÃæ³Ø¹»¡Ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ë¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¡Ê¢¨¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î»î¹ç¤òÏ¿²èÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¡Ê¼«Âð¤«¤é¡Ë¤½¤ó¤Ê±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï......¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì²óÎý½¬¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¤ª»³¤ÎÂç¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡ËÍ¤ÏÃæ³Ø£±Ç¯¤Î£µ·î¤«¡¢£¶·îº¢¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë½é¤á¤Æ¡ÊÎý½¬»²²Ã¤Ë¡ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢·ë¶É£²½µ´Ö¤°¤é¤¤ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¹ç³Ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï·ë¹½¾å¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡ÊÃæÂÎÏ¢¤Î¡ËÅÔÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤Ç¡ÊÆÉÇä¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤È¡ËÎý½¬»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é10ÂÐ£±¤°¤é¤¤¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¿Ê³Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤¹â¹»¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡ÆÉÇä¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÄëµþ¤äÉðÆî¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¶¯¹ë¤Î¡Ë¹â¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÆÉÇä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¶¥Áè¤Ç.........¡£Ãæ³Ø£³Ç¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¹âÂÎÏ¢¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÉÇä¥æ¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅö»þ¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤¬¶á¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ï¡Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬»²²Ã¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÓÃæ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢µÆ¸¶»ÖÏº¤µ¤ó¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½¬¤¤»ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ½¬¤¤»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¸³¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»þÂå¤Î¤¢¤êÊý¤À¤«¤é¡£º£¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ¶ÏÇ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÊÙ¶¯¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤·¡£ÀÎ¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ë¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¶¥Áè¤À¡×¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¶¥Áè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¡Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£
¡¡ËÍ¤é»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë