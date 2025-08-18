占拠シリーズドラマ考察系YouTuberが予想「大和を再び鬼にさせた裏の存在は和泉か？」ドラマ考察白熱
YouTuber・トケルさんが、「【放送局占拠】第６話ドラマ考察 大和が鬼になった理由と大病院占拠の振り返り ネタバレ感想予想」と題した動画を公開し、日本テレビの人気ドラマ『放送局占拠』第6話について独自の深掘り考察を披露した。動画では主人公・ヤマトが“再び鬼になった理由”や、過去の病院占拠事件との関連、そして今後の展開について熱く語っている。
トケルさんは「ヤマトの言う、奪われた大切な人は、ヤマトの妹、ヤマシロコトネである」と断言。事件の根幹には、“雪女冷凍事件”という記録があり、「これはヤマシロコトネのことであると思われる」と徹底分析した。ヤマシロコトネは感染症対策ワクチン開発の闇に巻き込まれ、病院の地下で遺体が冷凍保存されていた過去を持つ。トケルさんは「ハイドラウイルスに感染した3人のうち、ヤマシロコトネだけ遺体が行方不明とされていたが、実はサンプルとして冷凍保存されていた」と語り、「青鬼ことヤマト・コウイチが再び鬼に戻ったのは、この真実が明らかになったことがきっかけではないか」と推測した。
また、登場キャラ“泉”の存在にも注目し、「泉がラスボスの可能性は、予告動画にある『物語はありえない結末へ』で示されている」と指摘。泉の口癖が『ありえない』であること、そしてP2計画開始にも関わりが深いことを挙げ、「泉が綾香氏集団の真のボスとして現れる可能性もありそう」と大胆に予想した。
さらにコメント欄で視聴者から寄せられる疑問や予想もまとめつつ、「もしかしたらヤマト自身が『自ら冷凍庫に入れてくれ』と頼んだ可能性も」と一歩踏み込んだ見解も披露。「これがヤマトが再び鬼になった理由なのだとしたら、その真実、のっぺら坊とその裏にいるクグツ氏が、ヤマシロコトネの件に関わっているという話ができそう」と事件の本質を突いた。
動画の締めでは「泣きながら語られたヤマトの鬼になった真の理由、この結末を皆さんと一緒に考えていきたい」とし、視聴者に向けアンケートの参加やコメントを呼びかけ。「ドラマ放送直後の考察ライブもやっているので、ぜひ皆さんもリアルタイムで参加してください」と、ドラマファン同士の盛り上がりを促し動画を結んだ。
チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。