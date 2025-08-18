これはミスターの重圧か──。

17日の阪神戦に先発した赤星は4回3失点で降板。打線は五回に阪神先発の才木から丸のソロ本塁打で1点を返すのがやっとで、連敗を喫した。今季の対戦成績はこれで6勝15敗。巨人は再び借金生活に突入した。

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」が行われた16日も阪神・村上からわずか2安打。絶対に負けられない試合で、赤っ恥の完封負けを食らっていた。

この試合の前には、OBの松井秀喜（51）らが始球式を行った。試合後にグラウンドで背番号「3」の巨大人文字に参加した巨人OBのひとりがこう言った。

「始球式をやった松井が、OB会長の中畑清さんや重鎮OBたちに代わる代わる『近い将来、ミスターの遺志を継いで監督をやってくれないか？』ってお願いされていました。もちろん阿部監督のことはみんな応援しているけど、3年契約は来年まで。生前のミスターは、誰よりも巨人・松井監督の誕生を熱望していたから。さすがのゴジラもタジタジだったね」

「あと1年残って助けてくれよ」

築地新球場が開場予定となっている2032年が松井監督就任のタイミングともっぱらだが、OBからすれば「7年後じゃ遅すぎる。もっと早くやって」ということなのだろう。

追悼試合に合わせて3カ月ぶりに一軍に復帰した岡本和真（29）にも、OBからこんな声がかかった。

「『来年（ポスティングで）メジャーに行くんだって？あと1年残って助けてくれよ』って頼まれていました。岡本は困惑してましたけど、OBからすれば今の巨人は、それだけ打てずに苦しんでいるように見えるということです」

東京ドームに集結したOBたちに窮地の巨人を救ってくれと頼み込まれた2人、「ミスターの遺志」をどう受け止めるか。

◇ ◇ ◇

