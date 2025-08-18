俳優・千葉雄大。小動物を思わせるファニーフェイスで“あざと可愛い”役者として知られた彼が今、転機を迎えている。それを如実に示しているのが、最近撮られた相葉雅紀との2ショット写真だ。

千葉雄大、WEBラジオが“無期限休止”

パジャマ姿の相葉と並んで、花束を持ち、こちらに笑顔を投げかけている千葉。ふんわりとしたボリュームのある髪型で、顔はやや丸みを帯びて見えるが……。

「これは、相葉さんが大森南朋さん、松下奈緒さんとトリプル主演を務める刑事ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』のオフショット写真です。千葉さんは第6話に特別出演し、相葉さん演じる刑事の元同僚、柏木亮太を好演しました。写真はその撮影の合間に撮ったものだと思われます」（芸能ジャーナリスト、以下同）

番組の公式SNSにその2ショット写真が投稿されると、SNSユーザーは、

《千葉くんって今こんな感じなの。。!?》

《新しい路線でいったらいいと思う》

など“ビジュ変”への戸惑いの声や、“路線変更”を勧める意見を寄せていた。彼に一体何が起きているのか。

「今回の『大追跡』や、4月クールに放送されていた『ダメマネ!』など俳優業も順調な千葉さんですが、デビュー当初のシャープな顔立ちに比べてふっくらとした印象です。本人としては、以前のような見られ方をされることに辟易しているようで、昨年11月放送の『あちこちオードリー』では、『いまだにカワイイ扱いされたときの対応に困る』と不満を吐露。可愛いイメージには『賞味期限がある』と本音を打ち明けていました」

『天装戦隊ゴセイジャー』で俳優デビューして15年、彼自身も方向転換をしなければならないと考えているようだ。そんな中、これまで大切にしてきた活動に一区切りをつける動きがあった。

「15日、千葉さんが隔週金曜日に配信しているYouTubeチャンネル『千葉雄大のラジオプレイ』があと2回で終了することが発表されたのです。終わる理由について、千葉さんは『いろいろある』『大人の事情というほどではないけれど、まったくないわけでもない』と言葉を濁しながら、『円満な、ポジティブな無期限活動休止となっております』とファンに理解を求めていました」



同番組は2021年、ラジオ好きの彼が念願かなってスタートさせたWEBラジオ。ファンと近い距離感で交流してきたホームを自らの意思でなくす決断をした千葉にネット上では、さまざまな憶測が。

《千葉くんが活動休止するのはラジオだけだよね?》

《無期限活動休止ってのはラジオのことだよね? 俳優活動のことじゃないよね??》

と、今後を不安がる声も見られた。俳優としての印象の変化に、長年続けたコンテンツを終了させる決断。ファンとしては不安を覚えてしまうようだが、次の新しい挑戦を待ちたいところだ。