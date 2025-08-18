BOYNEXTDOOR¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÉÕÏ¿¤Ë¡¡¡ØViVi¡Ù10·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Ç½éÉ½»æ¤ò¾þ¤ë
¡¡BOYNEXTDOOR¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØViVi¡Ù10·î¹æÆÃÊÌÈÇ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢BTS¤äSEVENTEEN¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ëHYBE MUSIC GROUP¤ÎKOZ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿6¿ÍÁÈ¡£2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー»þ¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëZICO¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯7·îËö¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î¹ç·×13ÅÔ»Ô¤ò7¥ö·î´Ö¤Ç½ä¤ë¡¢23¸ø±é¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢ー¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ»ï¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖBOYNEXTDOOR the GROOOOVE!!¡×¡£6¿Í¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥°¥ëー¥ô¡¢6¿Í¤À¤±¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿10P¤Î¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÊÌÈÇ¤Ç³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¹ç·×60Ìä¤ËµÚ¤Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Q&A¥³ー¥Êー¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢BOYNEXTDOOR¤À¤±¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÈë·í¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë