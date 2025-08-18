◇Ｊ２第２６節 秋田２−０札幌（１６日・大和ハウスプレミストドーム）

監督が代わっての初戦となった秋田戦は、選手も危機感を持って臨んでいたと思う。ただ全員で攻めて全員で守るという、シンプルにやってきた相手の勢いに上回られてしまった印象だ。こういう状況で必要なのは泥くさくファイトすることなのだが、きれいにサッカーをしすぎていた。

柴田監督は本当に難しい時期に就任した。クラブが描いていた長期的なビジョンの中に、ミシャ（ペトロヴィッチ元監督）がいなくなった後にどうするかという考えがなかったから、こういうタイミングになってしまった。短い指導期間で、高嶺と宮をけがで欠く厳しい状況の中、全員が動いてチャレンジし、攻撃的な面を活性化させようとしたことは伝わってきた。

ただどのＤＦが厳しく行くかという点は、決めごとを定めた方がいい。顕著だったのが１失点目。原がミスして相手にボールが渡り、フリーの状態でミドルを決められた。自分のミスなのだから自分でチェックに行かなきゃダメな場面。後ろに人数がいるから何とかなると思ったのかもしれないが、あのような「ぬるさ」は払拭（ふっしょく）してほしい。

自動昇格は正直厳しくなったと言わざるを得ないが、プレーオフ圏などまだ上に行けるチャンスは十分にある。選手を育てるのも大事だが、柴田監督には思い切ってやりたいサッカーをしてほしい。まずはシンプルでいいから「こうしよう」と伝えていくこと。どんな指示を出しても戦えない選手が複数いたら勝てないことは、秋田戦で証明されている。ビビりながらプレーしていたり、プレスの遅い選手などはどんどん代えていくべきだ。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）