JR東海は、東海道新幹線を利用して「推し」を応援するイベントやツアーに参加できる同社のサービス「推し旅」で、大人気アニメ『キングダム』とのコラボ企画「目指せ天下の大将軍！東海道修練篇〜昌平君からの挑戦状〜」を実施します。開催期間は2025年9月1日（月）から12月31日（水）まで。東海道新幹線の車内で『キングダム』にまつわるクイズに挑戦し、正解するとアニメの名場面を使用したオリジナル壁紙が獲得できます。

新幹線に乗ってキングダムクイズに挑戦！

キャンペーン期間中、東海道新幹線に乗車し、キャンペーンサイトにアクセスすると、作中の人気キャラクター・昌平君から出題される「キングダムクイズ」に挑戦できます。クイズは毎月追加され、合計で全120問も用意されているとか。9月はアニメ第3シリーズ、10月は第4シリーズと、月ごとに出題範囲が広がっていくため、長期間にわたって楽しむことができます。

1回のクイズ（5問）に全問正解すると、アニメの名場面イラストを使用したスマホ用オリジナル壁紙を5枚獲得できます。壁紙は全85種類あり、獲得した壁紙はキャンペーンサイト上のアルバムにコレクションすることが可能です。

さらに、集めた壁紙の枚数に応じて参加者のランクがアップ。全85種類の壁紙をコンプリートして、最高ランクの“天下の大将軍”になると、特別なシークレット壁紙がプレゼントされます。

品川駅に巨大フォトスポット出現！

2025年9月3日(水)から9月30日(火)までの期間限定で、品川駅の新幹線北口改札内に、アニメの人気キャラクターたちを描いた巨大なフォトスポットが登場します 。お気に入りのキャラクターと一緒に記念撮影ができる、ファンには見逃せないスポットです 。

東海道新幹線での移動時間が、熱いクイズバトルに変わる今回のコラボ企画。秋からの旅行や出張の際には、天下の大将軍を目指して「キングダムクイズ」に挑戦してみてはいかがでしょうか。

（©原泰久／集英社・キングダム製作委員会）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）