今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、生まれて間もないときに保護された猫ちゃんたち。へその緒がついていたそうです。

保護され1年を迎えた猫ちゃんたちの様子はXにて、2000回以上表示。Xユーザーたちからは「見つけてもらえてしあわせですね」「いつもかわいいお写真に癒されてます」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ひどく衰弱していた2匹の子猫を保護して１年…】

へその緒がついた子猫たちを保護

Xアカウント「Sol Flor❖Sun- Flower」に投稿されたのは、保護して1年がたった猫ちゃんたち。投稿者さんは1年前、コンクリートの上に横たわるサバトラ柄の子猫を発見し、保護したそうです。

その数時間後に虫の知らせがあり、車庫の天井裏を調べたところ、今度はキジ白柄の子猫を見つけて、保護したのだそう。子猫は衰弱していて、目も開いておらず、へその緒もついた状態だったそうです。

投稿者さんは猫アレルギーがあったため、苦労もあったそうです。それでも、ミルクを与えたり、子猫の記録を取ったりしながら大事に育てたのだそう。

当時2匹とも体重が90gだったそうですが、1年後の現在は4～5kgまで大きくなったそうです。生まれて間もない子猫たちが立派に成長した姿を見るとジーンときます。

「生まれてきてくれてありがとう。ずっと仲良しでいてね」と投稿者さんはコメントしています。

成長した子猫たちに祝福のコメント

記念日を迎えた猫ちゃんたちを見たXユーザーたちからは「一歳おめでとう～～～！」「あれから一年になるんだね」「あんなに小さい子だったのに、いまはもうすっかりふかふかしてるもふもふになったね！」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「Sol Flor❖Sun- Flower」では、投稿者さんの日常や猫ちゃんたちの写真などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「Sol Flor❖Sun- Flower」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。