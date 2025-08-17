仲良くなれるかな？ YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、子猫が初めてひな鳥と対面した様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいい赤ちゃんたち」「なんて愛らしい動画だろう」の声が続出しました。

ひな鳥が無邪気に接近すると…

注目を集めたのは「Kitten Mei’s reaction was too cute when she first met the tiny birds」という動画。始まりは、子猫の「メイ」とひな鳥たちが対面する場面からです。メイは警戒しながらも壁からのぞき込むようにして、「この生き物は一体ニャンなんだ……？」と、ひな鳥たちの動きを興味津々な様子で観察しています。

すると、一羽のひな鳥がメイの存在に気が付いて無邪気に接近。メイは驚いたのか、「近づかないで！」と前足でひな鳥を避けてしまいました。自分に向かってくるひな鳥を警戒して、メイはいったん距離を置きます。

メイはひな鳥たちに興味があるものの、どうしたらよいのか分からず困惑している様子。集まってきたひな鳥たちからどうにか脱出しようと試みますが、足元に隠れていたひな鳥に驚いてひっくり返ってしまいました。隅に追いやられたメイは、カーペットをめくって壁を作り、防御することに。

しかし、カーペットで壁を作っても、ひな鳥たちはお構いなし。そのうちカーペットの壁も意味がなくなり、メイの足元にはひな鳥たちが大集合しました。メイはうろたえながら、壁伝いに移動してひな鳥たちから離れます。

メイに逃げられても、果敢に近寄っていくひな鳥たち。彼らに囲まれてしまったメイは、最終的に諦めの境地に入ったのでしょうか。抵抗することなく、ひな鳥たちを受け入れました。そして、疲れてしまったのかそのまま眠ってしまい……という展開です。

動画を見た人たちからは、「メイもひな鳥も見ていて癒やされる…」「メイが最後にひな鳥たちを受け入れてくれてほっこりする」といったコメントが寄せられています。メイとひな鳥の心温まる交流を、ぜひ動画でご覧ください。