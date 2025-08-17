ドレスのようなノースリーブ「華やかだけど気張って見えない」デザイン





すっきりとした見た目をうながす一方で、肌感やボディラインがあらわになりがちなノースリ。「ただそでがない」だけでなく、腕を華奢見せするそでの長さや「ぴったりもせず・ゆるすぎもしない」、スタイルUPやカバーにもいい効果をもたらす選び方。







ノースリ1枚でドレスアップ

シンプルな装いを華やかに変えるノースリーブトップス。そでがないぶん、甘めな装飾の主張が弱まるから、ドレッシーなのに親しみやすさもあり。







ハリを持たせたなびかないAライン

ベージュフリルブラウス／#Newans（オンワード樫山 お客様相談室） スカートは着まわし。ハートチョーカー 45,320円／DEA DIA（ZUTTOHOLIC） シャリ感のある素材でシワになりにくく、立体的なフレア形状をいつでもキープ。すそを１周するフリルの甘さを鋭いVネックで鎮静。







後ろ姿に差がつくビッグリボン

赤バックリボンブラウス／ベイジ,（オンワード樫山 お客様相談室） スカートは着まわし。ハートコインケース 20,900円／ジェーン スミス（RHC ロンハーマン） 甘口な背面とは対照的に、フロントはすそにスリットの入ったスタイリッシュなデザイン。やや白みがかった赤で発色をセーブ。







Iラインを強調する筒太のハイネック

アイボリーハイネックブラウス／TODAYFUL（Life’s 代官山店） スカートは着まわし。ピアス 1,980円／アネモネ（サンポークリエイト） 巾着バッグ 6,490円／MANOF たっぷりとしたネックがあご下までかかり、センシュアルなノースリをモードに誘導。光沢生地でより洗練された姿へ。







（トップスのプライスなど詳細へ）

≫【全19着の一覧へ】 ノースリ1枚でドレスアップ「華やかだけど気張って見えない」 どんなボトムにもぴったり似合うデザイン