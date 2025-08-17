この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ガーコチャンネル」で資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「50代、60代に急増中！〇〇やると、新NISA一瞬で終了！超危険な落とし穴と対策を解説します。」と題し、シニア世代が資産運用で大金を失うリスクや、それを未然に防ぐ対策について詳しく語った。



ガーコ氏は冒頭、「今、資産運用がブームになっていて、50代、60代でも資産運用を始める人が急増していますが、それと同時に一瞬で大金を失う人も急増中」と昨今のトレンドを解説。その背景には高齢者を狙った詐欺や、ハイリスクな金融商品による損失があるとし、「警視庁によると2024年の特殊詐欺被害総額は718億円、1日当たり約2億円が消えています」と驚きの数字を紹介。「SNS型投資詐欺は1件あたり平均1358万円、SNS型ロマンス詐欺も1件1000万円超の規模です」と危機感を強調した。



なぜ被害が増えるのかについて、「50代、60代が最も気をつけたいのは、老後まで時間がないからと焦りすぎて警戒心が低下してしまうこと。これが危険の最大要因」と指摘。さらに、「これは心の隙間を狙った犯罪が多いから」とも語った。滋賀県や福岡県の億単位の詐欺事件、新潟県の過去最高額被害など、近年の事例を挙げながら、「自分は引っかからないと思っている人が、実は意外と被害に遭う」と、正常性バイアスの危険も呼びかけた。



また、ハイレバレッジ金融商品やFXについても、「楽天日本株4.3倍ベアなど、超ハイレバレッジ商品がシニア世代でも多く買われている」とし、「レバ商品は一度大きく下げると元本回復が困難。退職金などまとまった資金を失う人が多い」と警鐘を鳴らした。



一方で、「じゃあ現預金だけでいいのかといえば、インフレや老後資金枯渇のリスクには資産運用が不可欠。重要なのは『まず守りを優先し、生活費の1～2年分は現金で手元に置く』こと。残りを王道のインデックスファンド等で長期運用するのが基本戦略」と提案。老後資金の持ちをシミュレーションしつつ、「S&P500やオルカンなどの低コストインデックス中心なら、運用しながら資産寿命を大幅に延ばせる」と説明した。



対策の第一は「詐欺などの事件に絶対引っかからないこと」とし、「SNSで知り合った見知らぬ相手からの投資話・有料株情報は99%詐欺。『向こうから連絡が来たら、ほぼ100%詐欺と疑ってください。絶対にやり取りしてはいけません』」と力強く警告した。



さらに、「老後のお金の心配を消すには、60代以降も会社員を続けるのが精神的にも経済的にもメリット大」とし、厚生年金のコスパ、社会とのつながりや配偶者の扶養など、継続雇用の利点も丁寧に解説。「資産運用で数百万円作るのは簡単ではないが、労働収入で埋めやすい。焦って運用リスクを取るより堅実に会社員継続も選択肢」とまとめた。



動画の締めくくりでガーコ氏は、「何より大事なのは本人にとって納得感ある資産運用と人生プラン」として、「王道の方法でお金の不安を減らし、自分らしい暮らしを楽しみましょう」と呼びかけた。