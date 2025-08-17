この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ネコ山』が、「ビットコ最高値更新BITPOINTキャンペーン攻略SUICAを最もお得にチャージ」と題した動画を公開。発言者のネコ山さんは、最近話題のビットコイン投資について「盛り上がってるじゃないの？ 買ったけどなんか増えないんすけど」と率直な疑問を投げかけ、多くの初心者が感じるリアルな疑念について語った。



動画では、ポイントでビットコインが買えるサービスの増加を背景に、最新のBITPOINT（ビットポイント）口座開設キャンペーンの攻略法を徹底解説。「最大3,500円相当のビットコインが手に入る」としながら、「自分のお金一切かかんないんす」というお得さを強調した。



しかし最も注目すべきは、ビットコイン取引の“スプレッド”――いわゆる買値と売値の差に関する警鐘だ。ネコ山さんは「ビットコインはね、スプレッドがね、メリメリでかいんすよ」と語り、「例えば100円で買いますよ、ポチッ。そうしたらね、90円で買ったことになってるんすよ」と実情を説明。特にポイント投資サービスでは「スプレッドが10%とか20%とか、そういうのあるんですよ」とし、投資初心者に「マジっすか、これで良心的？」と強い注意を促した。



また、同様にS&P500や楽天のポイントビットコインについても話題を広げ、「ビットコイン短期売買するイメージありますけど、長期で持ってていいんすよ。デジタルゴールドって呼ばれてますからね」と、素人には長期保有を推奨する独自の見方も示した。



動画後半では、視聴者から寄せられた「マネックスカードのポイントの使い道」や「モバイルSuica最得チャージ法」などの質問にも丁寧に答え、「ポイントは集約がおすすめです」「今のところ、ミニストップで10日に和音で買うと、これが最強」と最新情報も提供。



動画の締めでは「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、「ビットポイント出金手数料無料や仮想通貨出庫無料なども活用して、まず最初に講座作っていいと思いますよ」とアドバイス。今後も引き続き「ポイカツでお金持ちを目指す」スタンスでの情報発信を予告し、動画を終えた。