¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÍí¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Öº£Æü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¤â¤¦Íí¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¤¥Ä¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£±Ä¶È¤È¤«¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¥Ü¥±¤Æ¤ë¤ó¤«¤é¡£²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¥³¥¤¥Ä¤é¤Ï¡£Íí¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÂÀÅÄ¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀîËÌÌÐÀ¡¤¬¤ª¤Ç¤³¤Ë¥á¥¬¥Í¤ÎÌÏ·¿¤òÉÕ¤±¤¿¥·¥å¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÂÀÅÄ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤Î³Ê¹¥¤Ï!¤É¤³¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀîËÌ¤Ï¡ÖÂè3¤ÎÌÜ¤¬³«´ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÈÌÜ¤¬°¤¤¤Î¤«¤è!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£