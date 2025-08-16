この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「ロケットナウの配達で謎のピンずれ案件に遭遇… あなたも同じような経験がありますか？」で、デリバリー配達員のレクターさんが、配達アプリ「ロケットナウ」で起こった“ピンズレ案件”の不可解な実態について語った。



レクターさんは「最近ロケットナウは勢力拡大しています」と現状を紹介しつつ、視聴者から寄せられた体験談をもとに、配達員たちが直面する謎の案件を取り上げた。今回紹介されたのは、千葉駅前のバーガーキングで注文が入り、そこから約37キロ離れた柏市が配達先だったにも関わらず、アプリ上では千葉市役所にピンが立ち、報酬はたったの700円というもの。「700円で37キロはあり得ない」と驚きをあらわにした。



視聴者は「お客様の住所は柏市なのに、アプリのピンは千葉市役所。たぶんロケットナウのアプリはピンの位置を元に報酬額を計算している」と推測。配達時には「メッセージで反応がなかったものの、電話がつながると外国人のお客様で、やっぱり住所は柏市だった」と明かすなど現場の混乱ぶりを紹介した。



こうしたピンズレ案件についてレクターさんは、「これUberEatsなどでも一時期流行った“市役所案件”ではないか」と分析。アプリの不具合だけでなく「位置情報をオフにしていると、ピンがズレてしまう可能性が高いという声も見受けられます」と、原因のひとつに言及。「今回のケースを考えると、やっぱりお客さん側の設定ミスの可能性もあるのでは」と推察した。



もし同様の市役所ピンずれ案件に遭遇した場合については「まずはピン通り現地に行き、お客さんに連絡を。そして正しい住所でなければ、サポートへ連絡して正規の報酬を請求すべき」と冷静な対応を呼びかけている。「数十キロも離れた場所に700円で配達するのは絶対NGです」とし、他の配達員への注意喚起も行った。



動画の締めくくりでは「同じ経験をされた方はいませんか？」と視聴者に問いかけ、「今後も注文者が増える中でこの現象が多発する可能性も。皆さんの体験や意見をぜひコメントで教えてください」と呼びかけた。