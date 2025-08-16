この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuber・あらかわちゃんねるさんが、自身のチャンネルにて公開した動画「江ノ島に打ち上がった巨大マンボウから巨大寄生生物が！？」では、江ノ島付近の浜で発見された全長2メートル超の巨大マンボウを現場からリポート。その驚きの生態や、寄生生物との関係について語った。

「あれ、バカデカい岩があると思ったらこれ、マンボウだ。めちゃめちゃデカい」と興奮ぎみにレポートを始めたあらかわさん。一見傷もなく、「死にたてホヤホヤかなとは思います」と推測。また「神奈川県全体では数例マンボウが打ち上がった例はあるものの、こんなに大きいマンボウは初めて見た」と、その珍しさに感嘆していた。

現場ではさらに、マンボウの体表にしっかりとくっついた巨大な寄生生物「ペンネラ」を発見。「こんなにでかい寄生性の生き物見たことないっすね」「マンボウから血を吸ってる、体液が中から流れている」とリアルさを伝えた。さらに「マンボウにくっつく寄生虫のほとんどは種類が分かっておらず、実は新種だったってパターンも往々にしてある」と、研究上の希少性にも言及。

また、巷で語られる“マンボウ最弱伝説”について「マンボウってめちゃめちゃ弱い魚、すぐ死ぬという認識を持ってる人も多いと思うんですけど、あれはガセですね」「マンボウはそんなに即死するほどヤバな生き物ではありません」と動画内で断言。実際にダイビングで泳ぐマンボウを追いかけ、「上下のヒレを使ってものすごいスピードで泳いでいます。全く追いつけない」「たくましく強く泳ぐ雄大な海の主でしたね」と、その生命力に驚きを隠さなかった。

動画は、「これにてマンボウ最弱伝説はひっくり返されました。皆さん漁港でマンボウを見たら気軽にあらかわちゃんねるまでDMください」と締め、現地発のリアルな海洋体験を届けている。

緊急現地取材「千葉県に4匹の巨大マッコウクジラが打ち上がる？現場はロマンの塊」

あらかわちゃんねる「こんなに青いザリガニ見たことない」！外来カメ大量捕獲＆激レア青ザリ発見で大反響

YouTuber、「淡水の巨大魚出現に激震！『埼玉でこんな化け物レベルに出会うとは…』」
