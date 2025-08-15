ととのうと非日常をひとつに

極上グランピング体験！

名古屋の中心部から車で30～45分ほどで行ける！日々の暑さと忙しさから解放されて、心も体もリフレッシュしませか？

一宮市にあるグランピング施設『ウッドデザインパークいちのみや - 紡-（つむぎ）』に、心ゆくまで「ととのう」体験ができる、サウナ付きのスイートルームが今夏に新登場。

都会の喧騒から少し離れた一宮市で、ワンランク上のグランピング体験ができると話題のこの施設。

今回新たに誕生したサウナ付きスイートルームは、ただ泊まるだけでなく、心身ともに癒される極上のプライベート空間が魅力なんです。

-ここに注目①-

憧れのサウナがプライベート空間に

プライベート空間で好きなときにサウナに入れるなんて、本当に贅沢！

このスイートルームには、専用の薪式バレルサウナが設置されています。

バレルサウナとは、樽のような形をしたサウナのこと。温かみのあるデザインで、リラックス効果を高めてくれます。

滞在中はいつでも自由にサウナを利用できるのが嬉しいポイント。

さらに、外気浴や水風呂スペースも充実。

ロウリュウ用の水風呂には、フィンランドのサウナブランド「rento(レント)」の松の香りが用意されています。

施設がある富田山公園には松の木が多く、そのウッディな香りがサウナ体験をより一層特別なものにしてくれます。

サウナで汗を流した後は、ハンモック型の木製ととのい椅子にゆられながら、風にゆれる木々や鳥のさえずりを聴いてチルタイム。

街中では決して味わえない、自然の中でのリラックスしたひとときを過ごせます。

スイートルームは木の塀で囲まれているので、周囲を気にせず、完全に自分だけの世界に没頭！

-ここに注目②-

街では味わえない非日常体験

このスイートルームは、ただサウナがあるだけではありません。

内装は木の温もりを生かした北欧風のデザイン。

大きな窓から自然光がたっぷりと差し込み、開放感のある癒しの空間が広がります。

さらに、一宮市が古くから発展してきたウールの産地であることから、地元で生産された「尾州の毛織物」が内装に使用されているそう。

上質な素材が、グランピングテントの空間をさらに格上げ。

冷暖房バスルーム、トイレも完備されているので、アウトドアビギナーも安心して快適に過ごせます。

-ここに注目③-

心も体も満たされる！

こだわり設備と贅沢BBQ

リニューアルされた客室には、映画や動画配信サイトを楽しめるプロジェクターを完備。

さらに、バスアメニティには天然エッセンシャルオイル配合のサステナブル製品「PROVINSCIA(プロンバシア)」シリーズが採用され、上質なバスタイムを演出してくれます。

そして、スイートルームだけの特別な設備として、バスルームには人気美容ブランド「ReFa(リファ)」のシャワーヘッドとドライヤーも！

まるでサロン帰りのような、ワンランク上の美容体験も叶えてくれます。

食事ももちろん贅沢なグランピング仕様です。

客室備え付けのグリルで楽しめるBBQは、通常のスタンダードコースに加え「贅沢BBQコース」もご用意。

オリジナルスパイスが染み込んだスペアリブや牛リブフィンガー、さらにはハマグリやホタテなどのシーフードメニューも追加されます。

海鮮アヒージョまで味わえるなんて、名前の通り本当に贅沢なディナータイム！

朝食は、BBQグリルで楽しむマフィンサンドセットか、期間限定のアサイーボール＆パンケーキセットから選べます。

マフィンサンドセット

アサイー&パンケーキセット

自然の中で味わう食事は、いつもよりずっと美味しく感じられるはず。

『ウッドデザインパークいちのみや - 紡-(つむぎ)』は、サウナや贅沢な食事、そして一宮市ならではのこだわりが詰まった、まさに非日常を体験できる場所です。

都会の喧騒を離れて、心と体を癒すひとときを過ごしてみませんか？

店舗名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-

住所：愛知県一宮市富田砂原2120-1

電話番号：0586-63-1120

公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/