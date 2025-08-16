ispace·îÌÌÃåÎ¦¼ºÇÔ¤Î½Ö´Ö¤È¿¿Áê¡¢¤½¤·¤ÆºÆÄ©Àï¤Ë¤«¤±¤ë³Ð¸ç
¡Êº¸¤«¤é¡ËispaceCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¦»á²È Î¼»á¡¢ispaceÂåÉ½¼èÄùÌòCEO&Founder¡¦¸ÓÅÄÉð»Ë»á
2024Ç¯¡¢JAXA¤ÎÃµººµ¡SLIM¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¡£Æ±Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ìµ¿Í¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤¬Â³¡¹¤ÈÃ£À®¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îispace¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤Î¥é¥ó¥À¡¼¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¡¢·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤·îÌÌÉÕ¶á¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡CEO¤Î¸ÓÅÄÉð»Ë»á¤ÈCTO¤Î»á²ÈÎ¼»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿·îÃåÎ¦Á¥¡ÖRESILIENCE¡×¤È¸ÓÅÄ»á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
2023Ç¯4·î¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶Èispace¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡Ê°Ê²¼¡¢M1¡Ë¤«¤é2Ç¯¡£¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄ©¤ó¤À2ÅÙÌÜ¤Î·îÌÌÃåÎ¦Ä©Àï¡Ê°Ê²¼¡¢M2¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
6·î6Æü¡¢RESILIENCE¡Ê¡ÖºÆµ¯¡×¡ÖÉü³è¡×¤Î°Õ¡Ë¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿·îÃåÎ¦Á¥¡Ê¥é¥ó¥À¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÃåÎ¦¤Ë¸þ¤±¤¿¹ß²¼Ãæ¡¢¹âÅÙ192mÃÏÅÀ¤ÇÄÌ¿®¤¬ÅÓÀä¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢M1¤Î¼ºÇÔ¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎJAXA¤¬³«È¯¤·¤¿SLIM¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´Ö±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆüËÜ½é¡×¤ä¡ÖÌ±´Ö´ë¶È½é¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ispace¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎM2¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·î¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ispace¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î¸ÓÅÄÉð»Ë»á¤È¡¢CTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î»á²ÈÎ¼»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿·îÃåÎ¦Á¥¡ÖRESILIENCE¡×¤È¸ÓÅÄ»á¡ÊºòÇ¯9·î»£±Æ¡Ë¡£¥é¥ó¥À¡¼¤ÏÃåÎ¦µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹â¤µÌó2.3m¡¢Éý¤¬Ìó2.6m
¢£¼ºÇÔ¤Î½Ö´Ö¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î1¥õ·î
¡½¡½M1¤Î¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¡¢ÁêÅö¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ï¤º¤Îº£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÅöÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÃåÎ¦±þ±ç²ñ¡×¤Ë¤âÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¸ÓÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é´¶¾ð¤¬¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤é²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢ËÍ¤¬¡Ö°ì½Ö¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢CEO¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤¹¤°¤ËÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¾Ã¤·¤Æ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê´ÉÀ©¼¼¡Ë¤Ë¤¤¤¿»á²È¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»á²È¡¡ÄÌ¿®¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤Ê......¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÊÑ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹âÅÙ192m¤ÇÄÌ¿®¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉüµ¢¤ò»î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½M2¤Î¼ºÇÔ¤«¤éÌó1¥õ·î¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÓÅÄ¡¡µ»½ÑÅª¤Ê¸¶°øµæÌÀ¤Ï»á²È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢»ä¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ëµ¼ÔÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Ï½Ð»ñ¼Ô¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¡¢¸ÜµÒ¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸³Æ½ê¤ä³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Ø¤´ÀâÌÀ¤Ë²ó¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ºÇÔ¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·Á¤Ç¤¤Á¤ó¤È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤â¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤ÎM2¤Î¼ºÇÔ¤ÏM1¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢M2¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»á²È¡¡¼ºÇÔ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¾Àâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¡¼¤Î¹âÅÙ¤ò·×Â¬¤¹¤ëLRF¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥ì¥ó¥¸¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤¬·îÌÌ¤«¤é¹âÅÙ3Ò¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇLRF¤¬¹âÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê¹ß²¼¤ò¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¹âÅÙ893m¤Þ¤ÇLRF¤ÎÍ¸ú¤Ê·×Â¬¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¸ºÂ®¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤¬·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁÛÄê¤è¤ê·îÌÌ¤¬¶á¤¯¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤±¤É´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢M1¤Î¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤¬¹âÅÙ¤ò¸íÇ§¤·¡¢¹âÅÙÌó5ÒÃÏÅÀ¤ÇÇ³ÎÁ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¤³¤ì¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤â·îÌÌ¤¬±ó¤¯¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤àÎÏ¤¬¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¹âÅÙ¤Î¸íÇ§¼±¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
»á²È¡¡M1¤Î¼ºÇÔ¤Ï¼ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥ó¥À¡¼¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼±ï¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÒ¹â¤¤¹âÅÙ¤òÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤Î¹â¤µ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àµ³Î¤Ê¹âÅÙÂ¬Äê¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢M2¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÈô¹Ô·ÐÏ©¾å¤Ë¤¢¤ë·îÌÌ¤ÎÃÏ·Á¤Ê¤É¤â¿µ½Å¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤ÆÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥é¥ó¥À¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2´ð¤ÎLRF¤¬¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÅÙ3Ò¤Çµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ºÂ®¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇM1¤Ï¼ç¤Ë±¿ÍÑ¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÌäÂê¡¢M2¤ÏLRF¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÌäÂê¤È¡¢Æ±¤¸¹âÅÙÇ§¼±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥À¡¼¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÏÅÀ¡ÊËÌ°Þ60.44ÅÙ¡¢À¾·Ð4.6ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó16m¤ÎÃÏ·ÁÊÑ²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÌÜÉ¸ÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÉ´m¤Î¸íº¹¡ÊÆî282m¡¢Åì236m¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÀºÅÙ¤ÎÈô¹Ô¤À¤Ã¤¿
¡½¡½M1¤ÈM2¤Î¥é¥ó¥À¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÀß·×¤ÏÆ±¤¸¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢M1¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊLRF¤ÎÌäÂê¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»á²È¡¡¥é¥ó¥À¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸Àß·×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏM1¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿LRF¤¬À½Â¤Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢M2¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎLRF¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢LRF¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤ËÀÇ½»î¸³¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¹âÅÙ3Ò¤Ç¹âÅÙ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ³«»Ï¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤¿2´ð¤½¤í¤Ã¤ÆÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÁªÄê¤ä¡¢»öÁ°¤ÎÀÇ½»î¸³¡¦É¾²Á¤Î¤¢¤êÊý¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¬µ÷ÁõÃÖ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾¦ÍÑ·îÌÌÍ¢Á÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥¹¥È¤ä¡¢ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡Ê²ÙÊª¡Ë¤ÎÀ©Ìó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¬µ÷ÁõÃÖ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥é¥ó¥À¡¼¤Î¼ÁÎÌÁý²Ã¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢Çº¤Þ¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÉ¸ÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿¿ôÉ´m¤Î¸íº¹
¡½¡½¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±§Ãè³«È¯¤ÏÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¤ÎµðÂç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¼ºÇÔ¤â½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Îispace¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤È¿®ÍÑ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M1¤Î¼ºÇÔ¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿M2¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æispace¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·î¤Ø¤Î¼¡¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ÓÅÄ¡¡º£²ó¤ÎM2¤Ë¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¼«¿®¤È´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢100¡óÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´ðÈ×¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢M2¤Î¼ºÇÔ¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ò¡¢27Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëM3¤ÈM4¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐºöÈñ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç15²¯±ßÄøÅÙ¤Î³«È¯ÈñÍÑÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢¸½¹Ô¤ÎM3¤äM4¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³´ðÈ×¤ä¤¹¤Ç¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»á²È¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÎ¦¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÁªÄê¡¦¹½À®¡¦±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè»°¼ÔÀìÌç²È¤ò´Þ¤à¡Ö²þÁ±¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸åÂ³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ³°Éô¤ÎÃÎ¸«¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿JAXA¤«¤é¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤â¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤éºÇÂç120²¯±ß¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëM4¥é¥ó¥À¡¼¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JAXA¤È¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î6ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃåÎ¦±þ±ç²ñ¡£ispace½¾¶È°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢°ìÈÌ¥²¥¹¥È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ê¤É500¿Í°Ê¾å¤¬¸«¼é¤Ã¤¿
¸ÓÅÄ¡¡ispace¤ÏÁÏ¶È¤«¤é10Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ðà´ó¤»½¸¤áá¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³«È¯¤·¤¿¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ë2ÅÙ¤Î·î¼þ²óµ°Æ»ÅêÆþ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÃåÎ¦¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢M2¤Î¥é¥ó¥À¡¼¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸ÃåÎ¦ÃÏÅÀºÂÉ¸¤«¤éÆî¤ËÌó282m¡¢Åì¤ËÌó236m¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ½ª¹ß²¼ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤ÎÍ¶Æ³À©¸æ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎM1¤ÈÈæ¤Ù¡¢º£²ó¤ÎM2¤Ç¤Ï¥é¥ó¥À¡¼¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò40¡óÃ»½Ì¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤ò50¡óºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÍÑ¤Î·îÌÌÍ¢Á÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡¢ÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÌ±´Ö±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤â·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢M3¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ëNASA¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÉý¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÓÅÄ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¥º¤äÊÆ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢Ì±´Ö¤Ç·î¤Ë¥é¥ó¥À¡¼¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢´°àú¤ËÃåÎ¦¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÃåÎ¦À®¸ù¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÙ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇNASA¤ÎÍ½»»ºï¸º¤¬±½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·îÌÌ³«È¯¶¥Áè¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÍ½»»¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢±§Ãè³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¸ÓÅÄÉð»Ë¡Ê¤Ï¤«¤Þ¤À¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¹©²ÊÂç³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¡Ê¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£³°»ñ·Ï·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÌ±´Ö·îÌÌÃµºº¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ËÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡ÖHAKUTO¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¡£Ì±´Ö·îÌÌÃµºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUTO-R¡×¤ò¼çÆ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·îÌÌÍ¢Á÷¤ò¼ç¤È¤·¤¿Ì±´Ö±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿ä¿ÊÃæ
¡ü»á²È Î¼¡Ê¤¦¤¸¤¤¤¨¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
2009Ç¯¤ËJAXAÆþ¹½¡£±§Ãèµ¡¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢ÆÈÎ©¸¡¾Ú¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¸¦µæ¡¢Í¶Æ³À©¸æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à°ÂÁ´Àß·×¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2015Ç¯¤ËÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡¢System Design and Management Program¤ò½¤Î»¡£2016Ç¯¤«¤éJAXA¤ÇÊ£¹ç¥·¥¹¥Æ¥àºÇÅ¬²½¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2018Ç¯¤Ë±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òµá¤á¤Æispace¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢2022Ç¯¤ËCTO½¢Ç¤
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡»£±Æ¡¿º´¡¹ÌÚÎ¤ºÚ