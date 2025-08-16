【GUの黒スニーカー】がセンス抜群！ 大人が真似したい♡「おしゃれコーデ」

コーデのテイストを問わず使いやすく、コーデをキリッと引き締めてくれる黒のスニーカー。今【GU（ジーユー）】では、大人に似合うスタイリッシュな黒スニーカーが続々と登場しています。レザー調やベロアなど高級感のある素材が、足元からおしゃれを底上げしてくれそう。今回は、スタッフさんによる黒スニーカーを使ったお手本コーデを紹介するので、ぜひ真似してみて。

プレッピーなスカートにもなじむレザー調スニーカー

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\2,990（税込）

今シーズンのトレンドであるプレッピースタイル。きちんと感のあるプリーツスカートに合わせるなら、上品なレザー調の黒スニーカーがぴったり。白と黒のダブルシューレースが、さり気なくコーデのアクセントになります。トップスはコンパクトなTシャツで、バランスを調整するのが上品に仕上がるポイント。黒とベージュの端正な配色も、きれい見えをサポートします。

抜け感たっぷりな「シャツ × スウェットコーデ」を引き締め

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

ゆるっとしたバレルシルエットのスウェットパンツに、デニムシャツをプラスした最旬コーデ。ラフなシルエットをだらしなく見せないよう、足元は黒スニーカーでキリッと引き締めると◎ 高級感が漂うベロア素材のスニーカーは、大人のデイリーカジュアルを格上げしてくれそう。クシュっとギャザーを寄せたキュートなバッグを投入して、女性らしさもひとさじ加えるのがポイント。

writer：Emika.M