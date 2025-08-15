¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤«¤é¡È¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡É¤Ë¡¡¸µ¥»¥ì¥½¥ó10ÈÖ¤¬Êâ¤à¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÀº¿À¡×¤ò»î¤¹ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸
¤«¤Ä¤Æ¥»¥ì¥½¥ó¤Î10ÈÖ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¸¥¨¥´¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤Ç¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¥¤¤«¤é¡¢°ì»þ´ü¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥³¤ÎºÆÍè¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
°Ë¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥¨¥´¤Ï°úÂà¸å¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀèÆü¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó70.3¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿å±Ë1.9km¡Ê³¤¶·¤Ë¤è¤ê1kmÃ»½Ì¡Ë¡¢¼«Å¾¼Ö90km¡¢Ä¹µ÷Î¥Áö21km¤Î¥³¡¼¥¹¤ò4»þ´Ö47Ê¬¤Ç¸«»ö¤Ë´°Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥¨¥´¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤¬¤³¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤ÆÀïÎ¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤¬»ä¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡Ë»ä¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÀº¿À¤ò»î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤«¤éÅ´¿Í¤Ø¡£¥¸¥¨¥´¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£