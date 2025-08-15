7月10日より放送中の恋愛リアリティショー『シャッフルアイランド Season6』（ABEMA）。メンバーがふたつの島を行き来する“シャッフル”のシステムに翻弄されながら、7泊8日で運命の恋を見つけ出す、“全員陽キャ”のラブバカンス。今年はフィジーに舞台を移し、相手の本能に迫る駆け引きや、例年以上に過激なキスシーンが見られるなど、視聴者の夜にとんでもない火照りを残すような恋模様が繰り広げられるーー。

（関連：【写真】至るところで発生する“薔薇風呂キス”や“別れのキス”）

以下より、8月7日公開の5話から見どころを紐解いていく。細かなネタバレもあるためご注意いただきたい。

■『小悪魔ageha』専属モデルが猛アプローチ 「みれいちゃんと私、どっちが気になる？」

“シャッフル”の旅も5日目を迎えて、早くも折り返しに突入。前回に続き、今週の5話でもキスシーンなどは見られながら、全8週のオンエアを俯瞰して想像すると、おそらくは次回6話から巻き起こる“次の嵐”に向けたプロローグ的な役割だったのだろう。

本稿終盤で予告する“次の嵐”を待つ上で注目しておきたいのが、Island BLUE（以下：BLUE島）のかつよし（プロサッカー選手）×sae（シンガーソングライター）と、Island PINK（以下：PINK島）のだいすけ（大学生／モデル）×もも（『小悪魔ageha』専属モデル）の気になるペア。共通して、男子メンバーの方が意中の女子と離れ離れであると同時に、同じ島に滞在する別の女子からアプローチを受けている状況だ。

自身の誓った“約束”。そして、かつて味わった幸せとは違うと知りながらも、目先の喜びに飛び込むのか。あるいは、離れ離れこそ“シャッフル”の醍醐味だと辛抱強く耐え抜き、遠く離れた女子に想いを貫くのか。番組として面白いのは前者、人としてそうありたいのが後者というと、おそらく読者各位も同意してくれるはずだが、そんな二律背反すら翻す展開が、今回のオンエア終盤に待ち受けている。

まずはBLUE島で、saeからアコースティックギターを教わるかつよし。WANIMA「曖昧」を歌とギターでセッションするなかで、saeが「俺がイメージしてたより、明るい子」だと気づいたとのこと。前回の4話で、フィーナ（フラダンサー）との夜で濃厚キスを見せたかと思えば、翌朝にsaeからデートに誘われるものの、その指名をたじろぐことなく、すんなり受け入れていたのがまだ記憶に新しい。とにかく“受け入れモード”のかつよしに「久々にキュンキュンしてます」と、saeも心を弾ませるのだった。かつよし、たぶんsaeとの恋愛に失敗すると……曲にされるぞ。

一方、だいすけも昨日のかつよしと同じ状況で、ももとふたりきりでデートに。ショッピングでお揃いに見えるシャツを購入し、その後はももから「手、つないでもいい？」と打診が。これまたかつよしと同じく、すんなりと受け入れたこともあってだろう。「みれいちゃんと私、どっちが気になる？」と、離れた島のグラビアアイドル＝みれいと比較する、芯を食った質問をされてしまった。さすがに少々の迷いが走る。が、「みれいちゃんの方が（気持ちが）大きい」と大勢は変わらず。一方で「けど、すごく綺麗だなって」と、もものビジュアルや精一杯のアプローチに、間違いなく気持ちが揺らいでいるようだ。

■『タイプロ』あゆと、あん帰還もライバルに及ばず 「セカイくんより、俺を見てほしい」

上記2組に対して、現在進行形で三角関係を繰り広げているのが、愛しのあん（『nuts』専属モデル）が帰還したPINK島のセカイ（パーソナルトレーナー）＆あゆと（大学生）。彼女の到着後間もなく、どちらがブレスレットを手首に通すのか。あるいは、どちらが一緒にジェットスキーに乗るかでじゃんけん合戦を繰り広げる。ともあれ、あんのなかではすでにどちらかの男子に心を決めたようだ。

その相手はこの後、あゆと、セカイの順にした2ショットですぐに判明。まずは、自身と同じく『timelesz project』（通称：タイプロ）出身で、スタジオゲストに迎えられた西山智樹＆前田大輔から「もうちょっといける」と指摘されるも、本人は朝食に笑顔でパンを頬張っていた、あゆと。カフェに入り、ドリンクで乾杯すると、彼から出た一言目は「BLUE島ではどんな感じだったの？」。それに対して、あんもフラットな面持ちで返事をし、あゆとが「（あんが）いなくなっちゃったのが結構デカくて」とアプローチ。最後には「セカイくんより、俺を見てほしい」と、この後の展開の望みを託す。

あゆとと入れ替わる形で、今度はセカイとの2ショットに。その一言目の時点でもう、“答え”は見えていた。セカイが「ようやく会えました」と、この数日間の退屈を深呼吸で吐き出すかのように発すると、あんも「マジ長かった！」と、同じく溜め込んだ気持ちを発散するかのよう。なんというか、気持ちの大きさが滲み出ている。

また、お互いにとってこの旅での恋愛対象が目の前の相手しかいない、と確認するかのように、この数日間を「暇してた」とこぼすと、あんの方からいくつものプレゼントが。まずは、前日に島同士の写真交換で写っていた、手作りチョコレート。パッケージには地球（＝セカイ）と、その上でキスを交わすカップル。そして、バーベル（セカイがパーソナルトレーナーゆえ）がかわいらしいイラストで描かれている。ほかメンバーも予想していた通り、やはりこれはセカイに宛てたものだった。

すると、今度はセカイが同じく写真で情報を送っていたネックレスを取り出すと、あんも立て続けにお揃いのブレスレットを差し出す。この数日間、会えないなかで募った想いがアクセサリーなどに形を変えたのだ。あゆとには申し訳ないが、本人たちの人柄や相性。さらには『シャッフルアイランド』特有といえる、初めて対面したときの日数や、会えなくなったタイミングなども結果に結びついてくるのだと、改めて強く思わされた。あゆと、胃に収めたパンが不安な気持ちで消化不良になってなければよいが……。

■“カクテルシャッフル”で6日目の大嵐が決定 フィーナ、みれい、らるむの逆襲が始まる？

そして、今週のメインイベントに突入。この日の“シャッフルタイム”で開催されたのは、番組初となる“カクテルシャッフル”。カクテルの色が、翌日以降のメンバーの運命を占う、というものである。

用意されたのは、BLUE島に青、PINK島にピンクと、それぞれの島の色を表すカクテル。あわせて、グラスの横にはキューブが2つ置かれ、どちらか片方を選んでグラスをかき混ぜると、50%の確率で色が変化をしてみせるという。この色が示す通りに、メンバーをシャッフルしてみせるというものだった。

つまり、基本的な構造としては、昨年度まで“貝殻くじ”で実施されていた“全員シャッフル”と同様なのだが、大きく異なるのはカクテルというアイテムを用いること。そして、グラスをかき混ぜる前に、現在の島に残りたいのか。あるいは島を移動したいかを、同じ島の面々の前で告白するところだ。

わかりやすい例でいえば、かつよし＆だいすけが意中の相手がいる島を選んだ場合、現状でアプローチされているsae＆ももに気がない、ということが暗に伝えられるのである。彼女たちにしてみれば、精神的にキツいのは間違いないわけだが、この結果が本当に面白かった。メンバーの運命は、以下の通りである。

⚫︎BLUE島＜カクテルシャッフル＞ゆうた：BLUE島に残留希望 → 残留りく：BLUE島に残留希望 → 残留sae：BLUE島に残留希望 → 残留かほ：BLUE島に残留希望 → 残留みれい：BLUE島に残留希望 → PINK島に移動しんたろう：BLUE島残留希望 → PINK島に移動かつよし：PINK島に移動希望 → 残留まいか：BLUE島に残留希望→ PINK島に移動

＜6日目のメンバー＞ゆうた、りく、かつよし、あゆと（★）、sae、かほ、フィーナ（★）、あん（★）、

⚫︎PINK島＜カクテルシャッフル＞フィーナ：PINK島に残留希望 → BLUE島に移動らるむ：PINK島に残留希望→残留あん：PINK島に残留希望→BLUE島に移動あゆと：BLUE島への移動希望 → BLUE島に移動セカイ：BLUE島への移動希望 → 残留もも：PINK島に残留希望 → 残留しん：BLUE島に移動希望 → 残留だいすけ：PINK島に残留希望 → 残留

＜6日目のメンバー＞だいすけ、しん、しんたろう（★）、らるむ、セカイ、もも、みれい（★）、まいか（★）

各々の職業表記は割愛。かつ、カクテルシャッフルはオンエアでの登場順に準拠し、シャッフルが決まった者のみに★マークを振らせてもらった。

見どころを簡単に総括すると、かつよしを巡るフィーナ＆sae、だいすけを追うみれい＆もものバトルがそれぞれ確定。しかも、だいすけがPINK島に残留を希望していたこと＝みれいから心が離れかけているのも、またアツい。ほかにも、あんと離れ離れになるセカイ、しんたろう（プロボディビルダー）のもとに戻ってくるらるむ（メイクサロン経営）、まいか（ダンサー）にしか恋のチャンスがないしん（インフルエンサー）など、すべての相関図がまたひとつ、大きな動きを見せてくれるはずである。

実際、次回予告の時点ですでに、フィーナを迎えるかつよしのハグと、それに嫉妬するsaeなど、すでに期待値が最高潮に達していた。たぶん、冒頭10分くらいで早々にバチバチな火花が散りに散りまくると思うし、それに伴って我々視聴者も笑いが止まらぬ時間が続くに違いない。全員の運命がシャッフルにかき乱される後半戦。我々の夏本番は、こっからなんすよね……。

（文＝一条皓太）