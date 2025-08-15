甲類焼酎×ライムの辛口爽快感か、吟醸香×柚子の上品スパークか──フードコーディネーター中山秀明さんが、タカラ「焼酎ハイボール＜大衆酒場の和風モヒート＞」と「SummerFall Yuzu Bubbles」を実飲し、甘さ・キレ・酸味をチャートで徹底比較！夏にぴったりな涼味対決、あなたならどちらを選ぶ？

甲類焼酎とライムの爽やかさをメインに、ドライで繊細な味わい

タカラ「焼酎ハイボール」＜大衆酒場の和風モヒート＞

アルコール成分：7％

原材料: 焼酎（国内製造）、ライム果汁、糖類／炭酸、酸味料、香料、カラメル色素

価格: オープン価格 ＊限定生産

ライムとミントの爽やかな香りが楽しめる、大衆酒場で人気の”焼酎ベース“の和風モヒート。

「通常のモヒートは、ラム、ミント、ライム、砂糖などを使いますが、本商品は甲類焼酎とライムの爽やかさをメインに、ドライで繊細な味わいにしている点にオリジナリティが光ります。清涼感はあっても、ミントのスースーがきわめて控えめなのは和風だからでしょう。



『タカラ焼酎ハイボール』ならではの、甘くない大人なフレーバーと焼酎の絶妙なコクがイイですね。甘くないライムシロップを使ったチューハイを提供する、大衆酒場のレトロモダンな味に似ています。普通の居酒屋系メニューにももちろん合いますが、沖縄やエスニックなどの南国系には、もっと合いますよ」（中山氏）

甘さ：0 キレ：4.5 アルコール感：2 酸味：1.5 果実味：1

宝酒造 タカラ 焼酎ハイボール 大衆酒場の和風モヒート [ チューハイ 350ml×24本 ]

米の華やかな吟醸香と、柚子の凛とした柑橘フレーバーが絶妙な日本酒カクテル

SummerFall Yuzu Bubbles

アルコール成分：11％

原材料: 米(国産)、米麹(国産米)、柚子果汁/炭酸

価格: オープン価格

米・麹・水だけのナチュラルな製法でつくった「CLASSIC BUBBLES」に国産の柚子の果汁を絞った、爽やかなスパークリングSAKE。ほんのりビターでドライな味わい。

「米の華やかな吟醸香もありつつ、柚子の凛とした柑橘フレーバーが絶妙で、ボディは十分ありながらもすっきりサラッと。シュワッとやさしい発泡も清涼感を演出し、夏にマッチした味わいです。



味は、米の甘みに麹の和やかなニュアンスが加わり、そのうえで柚子の酸味がキリッと主張。モダンな日本酒カクテルという印象で、キンキンに冷やすのが鉄則でしょう。オンザロックにするのもオススメ。ゴクッといける飲みやすさはありつつ、11％のアルコール度数はなかなかパワフルなので、ご注意を」（中山氏）

甘さ：3 キレ：2.5 アルコール感：4 酸味：2 果実味：2

SummerFall スパークリング 日本酒 Yuzu Bubbles 250ml×4缶【次世代のSAKE/お酒ギフト/プレゼント】父の日 母の日 誕生日 に最適 米国発 日本産

