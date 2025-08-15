【関わっちゃダメ】ハラスメントする人に多い特徴がこれだ！身近な人間関係をチェックしてみよう
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【関わっちゃダメ】ハラスメントする人に多い特徴と対処法／尊厳や人格を傷つけられていませんか？」と題した動画で、ハラスメントを行う人の特徴や、その対処法について実体験と独自の視点を交えながら語った。
Ryotaさんはまず「ハラスメントをする人に多い特徴」として、表面上は堂々とし魅力的にも見える“マイルドサイコパス”タイプが多いと指摘。「反社会性の傾向を持ちつつ、罪悪感がなく人にストレスを与えても平然としている」人がパワハラやモラハラに及びやすい傾向にあるという。「周りに対して攻撃的になりながらも、自分を認められない。だからこそ他者を支配・攻撃することで、間接的な快楽を得ている」と、その心理構造を分析した。
さらに、ハラスメントの本質について「パワハラやモラハラは自己肯定感の低さからくる“支配行動”であり、本人に自信がないからこそ『自分が一番でありたい』という欲求が強い」と解説。「社会的肩書やモラルを使い、言葉巧みにガスライティングして相手を孤立させてくる」とも警告した。
対処法については、「ハラスメントは“耐えてはいけない、必ず問題行動として証拠を取り、然るべき場所に相談すべき”」と強調。「例えば上司のパワハラの場合、証拠を集めて人事に相談したり、必要に応じて弁護士に相談すること。また、モラハラは特に家族内で発生しやすく、相手の巧みな洗脳で自分がダメだと思い込まされやすい」と指摘し、「録音して第三者に判断してもらうことも大事」と具体的なアドバイスを示した。
Ryotaさんは、泣き寝入りしてしまう理由にも切り込み、「ガスライティングによる自己肯定感の低下と依存構造の強化が、被害者を動けなくしてしまう」と言及。パワハラやモラハラの被害で「最も重要なのは“逃げ道を確保しておくこと”」とし、「他の会社や住まいの選択肢を持ち、一人で生きていける備えが心の支えになる」とも力説した。
また、「ハラスメントへの最大の復讐は“自分が幸せになること”」と熱く語り、「耐えているだけだと自分の人生が終わってしまう。悔しさは自己成長や幸福のエネルギーに変えてほしい」とエールを送った。
動画の終盤では「私自身も工場で働いていた時、今思えば『あれはハラスメントだった』という経験が多数あった」と明かしつつ、「立ち向かう姿勢も大事だが、適切なタイミングで離れる勇気を持って、自分の幸せのために最善の決断をしてほしい」と視聴者に向けて訴えた。ココヨワチャンネルでは今後も人間関係の悩みに寄り添う情報を発信する予定だ。
Ryotaさんはまず「ハラスメントをする人に多い特徴」として、表面上は堂々とし魅力的にも見える“マイルドサイコパス”タイプが多いと指摘。「反社会性の傾向を持ちつつ、罪悪感がなく人にストレスを与えても平然としている」人がパワハラやモラハラに及びやすい傾向にあるという。「周りに対して攻撃的になりながらも、自分を認められない。だからこそ他者を支配・攻撃することで、間接的な快楽を得ている」と、その心理構造を分析した。
さらに、ハラスメントの本質について「パワハラやモラハラは自己肯定感の低さからくる“支配行動”であり、本人に自信がないからこそ『自分が一番でありたい』という欲求が強い」と解説。「社会的肩書やモラルを使い、言葉巧みにガスライティングして相手を孤立させてくる」とも警告した。
対処法については、「ハラスメントは“耐えてはいけない、必ず問題行動として証拠を取り、然るべき場所に相談すべき”」と強調。「例えば上司のパワハラの場合、証拠を集めて人事に相談したり、必要に応じて弁護士に相談すること。また、モラハラは特に家族内で発生しやすく、相手の巧みな洗脳で自分がダメだと思い込まされやすい」と指摘し、「録音して第三者に判断してもらうことも大事」と具体的なアドバイスを示した。
Ryotaさんは、泣き寝入りしてしまう理由にも切り込み、「ガスライティングによる自己肯定感の低下と依存構造の強化が、被害者を動けなくしてしまう」と言及。パワハラやモラハラの被害で「最も重要なのは“逃げ道を確保しておくこと”」とし、「他の会社や住まいの選択肢を持ち、一人で生きていける備えが心の支えになる」とも力説した。
また、「ハラスメントへの最大の復讐は“自分が幸せになること”」と熱く語り、「耐えているだけだと自分の人生が終わってしまう。悔しさは自己成長や幸福のエネルギーに変えてほしい」とエールを送った。
動画の終盤では「私自身も工場で働いていた時、今思えば『あれはハラスメントだった』という経験が多数あった」と明かしつつ、「立ち向かう姿勢も大事だが、適切なタイミングで離れる勇気を持って、自分の幸せのために最善の決断をしてほしい」と視聴者に向けて訴えた。ココヨワチャンネルでは今後も人間関係の悩みに寄り添う情報を発信する予定だ。
YouTubeの動画内容
関連記事
カウンセラーが分析「自分の寿命を人間関係以外のもっと別ものに使いたい人」の特徴とは？
Ryota「すぐキレる人と付き合うと“安心安全が守れない”」厳重警告！“人間関係は築けない”が結論
カウンセラーが語る「心が傷つきやすい人は緩く生きていい」 繊細さとの向き合い方とは
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。