『クレヨンしんちゃん』がスマホグッズに　「CASETiFY」とのコラボ商品が発売決定

スマートフォンケースやテックアクセサリーを展開する「CASETiFY」と『クレヨンしんちゃん』（双葉社）のコラボ商品が2025年8月20日（水）日本時間17時に発売される。

本コレクションでは、しんちゃんのお気に入りを集めた、遊び心あふれるテックアクセサリーを多数展開。鮮やかなグリーンやピンクを基調カラーに、ポップでカラフルな色使いが際立つデザインで、しんちゃんの相棒である愛犬「シロ」をはじめ、チョコビのキャラクター「ワニ山さん」や、しんちゃんが描いたキャラクター「ぶりぶりざえもん」などが登場。

注目アイテムは、自分好みにカスタマイズできる「ステッカー＆ネーム カスタムケース」。しんちゃんをはじめとするアニメに登場するキャラクターたちをモチーフにした全20種以上のデザインから、お気に入りを選びカスタムできる仕様のケースとなっており“しんちゃんフォント”で名前などを加えることができる。

そのほかしんちゃんの大好物「チョコビ」の3Dイヤホンケース、「ケツだけ星人」の形をしたシリコングリップスタンドなどが展開される。

また日本、韓国、中国のCASETiFY STUDiOの限定店舗を「クレヨンしんちゃん」コレクションがジャック。日本国内では8月20日（水）から9月17日（水）までの期間限定で、CASETiFY STUDiO 渋谷パルコ 5Fが「クレヨンしんちゃん」一色になる。

CASETiFYオンラインストアでは8月14日（木）からウェイトリスト (先行発売) 登録を開始。ウェイトリストに登録すると8月20日（水）日本時間11時に開始される先行発売にて商品を購入することができる。

