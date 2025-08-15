◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦に先発。５回１／３を３安打１失点と好投し、日本人ルーキーでは昨年の今永昇太（カブス）に次いで史上１０人目となる１０勝目（５敗）をマークした。渡米後最長の自身４連勝で、巨人から移籍した選手としては２０１０年の高橋尚成（メッツ）以来２人目の快挙となった。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回り、ＭＬＢ全体でトップの４５本塁打を放っているマ軍主砲のローリーは休養のため、ベンチスタート。６月の対戦では３打数無安打１三振に封じたローリーとの注目の再戦がお預けとなる中、菅野は初回。１死から２番・ネーラーに右翼線にこの日初安打を許すが、右翼のＪ・ジャクソンの好返球で二塁タッチアウトとなった。

２回以降、４回までに出した走者は四球による１人だけと安定した投球。３点の援護をもらった直後の５回は先頭のカンゾーンに右越えエンタイトル二塁打を浴びたが、続くガーバーを空振り三振に斬り、最後は２死三塁からヤングを右飛で得点を与えなかった。

リードが５点に広がった６回。雨が強まる中、菅野は１死からネーラーの右前打で２回以来の走者を背負った。１死一塁で３番・ロドリゲスを打席に迎え、１球目でストライクを奪った直後に雨が激しさを増す。観客も次々と屋根のある場所に移動するほどの雨脚となり、タイムを取ろうとした菅野だが、ピッチクロック違反で１ボールを取られ、この後に試合中断となった。

２時間１８分と長時間の中断となったため、菅野は再びマウンドに上がることはなかった。この日は８１球を投げ、３安打２奪三振２四死球。最速は９４・７マイル（約１５２・４キロ）だった。試合は５―０の６回１死一塁から再開となり、２番手右腕・ガルシアがロドリゲスに２ランを被弾したため、菅野に１失点が記録された。防御率は４・１３となった。

前回８日（同９日）の本拠地・アスレチックス戦では、１０試合ぶりのハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）を達成。７回５安打１失点で９勝目となり、「うれしいです。それだけ責任回を投げられている証拠でもあるので。（１０勝は）通過点ではありますけど、次も今日みたいな投球ができると勝てると思う」と話していた。６月は月間防御率６・２０、７月は同５・７５と苦しんだ時期もあったが、ア・リーグ東地区最下位に沈むチームで最も勝利を挙げている３５歳のオールドルーキーが今季２３試合目で“有言実行”のピッチングを披露し、節目の２ケタ勝利に到達した。

◇メジャー１年目で２ケタ勝利を達成した日本人投手（※菅野の成績は日本時間１５日時点）

〈１〉９５年 野茂英雄（ドジャース） ２８試合 １３勝６敗 防２・５４

〈２〉０２年 石井一久（ドジャース） ２８試合 １４勝１０敗 防４・２７

〈３〉０７年 松坂大輔（Ｒソックス） ３２試合 １５勝１２敗 防４・４０

〈４〉１０年 高橋尚成（メッツ） ５３試合 １０勝６敗８セーブ 防３・６１

〈５〉１２年 ダルビッシュ有（レンジャーズ） ２９試合 １６勝９敗 防３・９０

〈６〉１４年 田中将大（ヤンキース） ２０試合 １３勝５敗 防２・７７

〈７〉１６年 前田健太（ドジャース） ３２試合 １６勝１１敗 防３・４８

〈８〉２３年 千賀滉大（メッツ） ２９試合 １２勝７敗 防２・９８

〈９〉２４年 今永昇太（カブス） ２９試合 １５勝３敗 防２・９１

〈１０〉２５年 菅野智之（オリオールズ） ２３試合 １０勝５敗 防４・１３