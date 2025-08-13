8月12日、今夏で芸能界引退を発表している道重さゆみがInstagramを更新した。

【写真】リハ限定のヘアアレンジSHOTなども公開

現在、ラストツアー「道重さゆみ LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」を開催中の道重。7月13日より開始された同ツアーは、8月14日の東京公演でファイナルを迎える。

そんなライブツアーに全力投球中の道重は、今回の投稿では、「素敵な写真ありすぎて、選びきれないです… 嬉しいな！！ ありがとうございます」とコメントすると、フォトグラファーの曾根将樹氏が撮影したというステージショットを複数公開。

さらに、「YOSHIKO先生、ヒカルさん、モモコさんとも撮ってもらいました やったー！」と綴ると、楽曲の振付師や、同ライブのダンサーと撮影した写真も掲載した。

また、ステージとは違ったヘアアレンジとラフなファッションでのリハーサルの様子も披露すると、「リハーサル限定のサイド編み込み、下ろし巻きヘアーです (暑かったので、本番ではポニーテールにしました )」と裏話を明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「きらめきが凄い…！」「どれも最高」「どんな瞬間も可愛くて綺麗でかっこいい」「さゆの歌声が聞こえてきそうな素敵な写真！」「さゆのすごさが形に残って嬉しい」「全部写真集にしてほしい」などの反響が寄せられている。

2003年にモーニング娘。の6期メンバーとして加入し、8代目リーダーとして活躍した道重。今夏で芸能界の引退を発表しており、今ツアーファイナルである8月14日の公演は、東京・Zepp DiverCityにて、19時開演予定となっている。

画像出典：道重さゆみオフィシャルInstagramより