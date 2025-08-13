嵩（北村匠海）とのぶ（今田美桜）が、互いに秘密を打ち明け再出発のスタートに立って、7年。NHK連続テレビ小説『あんぱん』第98話は、嵩のモデルになっているやなせたかしのクリエイター人生において、最初の転機となる1960年を迎えた。

嵩が漫画家一本で仕事をし始めたことで、家計の柱はのぶへと移った。登美子（松嶋菜々子）が持っている「男が外で働き、女は家で夫を支える」という考え方が一般的だった時代に嵩は自分の現状を情けなく思い、のぶは家計を支えるという大きな責任を背負うことになる。幼なじみといえど、関係性の変化と社会の価値観に晒され、嘘をつきあってしまっても仕方がないのかもしれない。

そんなふたりだが、互いが隠していた秘密を聞いても、笑うだけだった。特に、のぶが秘書をクビになったときの嵩の反応が印象的だった。ふっと息を吐くように笑い、穏やかに「お先真っ暗だね」と言うが、その声色には焦りがない。のぶの仕事が変わり、生活が変わったとしても、漫画を描き続けてほしいというのぶの言葉に良い意味で甘える覚悟があるように見える。生活の良し悪しよりも夢を。暗い部屋で漫画を描く嵩も、それを見守るのぶも幸せそうだ。

7年の時が経ち、1960年を迎えた。漫画家仲間が売れていく中、嵩はなかなかヒット作には恵まれていなかった。そんなとき、六原永輔（藤堂日向）といせたくや（大森元貴）が柳井家を訪ねてくる。話の内容は、嵩にミュージカルの舞台美術を依頼したいというものだった。いせが、三星劇場の舞台のポスターを見たことがきっかけだという。嵩が上京し、デザイナーや漫画家としての活動を始めて、早12年。一つひとつ丁寧に取り組んだ仕事が、種として芽吹き始めているのだ。一方、当の本人である嵩は消極的な様子。「やったことがない」「自信がない」。そんな嵩の背中を「たっすいがーはいかん」と、背中を押すのはのぶの役割だ。史実上のやなせたかしも、この頃漫画以外の仕事を通して、さまざまな分野の天才と出会った。そして、それが『アンパンマン』の誕生とアニメ化へと繋がっていく。

まずは第一歩として、舞台練習の見学に向かった嵩だったが、六原永輔の個性に面食らうことに。永輔が持つ独特の雰囲気と跳ねるような口調からは、いせ以上に変わり者な雰囲気が伝わってくる。初対面の人物に「このミュージカルに一切を捨てて、取り組んでください」と言われたら、誰でも「は？」となるだろう。しかし、この3人が生み出すミュージカル『見上げてごらん夜の星を』のテーマ曲は、後に坂本九が歌唱し、日本を代表する歌謡曲となる。 このミュージカルの舞台美術の仕事が、嵩の運命を変えていくことになる。

嵩が足踏みしながら進む一方で、朝田三姉妹はそれぞれの人生を歩んでいた。メイコ（原菜乃華）は、2児の母としての生活を楽しんでおり、蘭子（河合優実）は事務員として働く傍ら、映画雑誌で批評の連載を持っていた。現代で言うところの副業ライターだ。蘭子と映画の関わりが強くなったのを見ると、蘭子のモデルはやなせたかしと交流があった脚本家・向田邦子だろうか。蘭子と嵩が仕事の面でも関わる展開があるかもしれない。

のぶも秘書のあとに就職した会社では、お茶汲みや電話番などをしており、「お給料をいただけるだけありがたい」とやりがいを度外視して働いている様子。これまでののぶの職業選択の過程や働くときの意思を踏まえると、若干違和感がある。嵩を金銭面で支えてきたとはいえ、大志を抱き夢を追いかけてきた人物であったからこそ、嵩のサポートだけで終わらない人生をのぶに歩んでほしいと思ってしまう。（文＝古澤椋子）