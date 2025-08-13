女癖が悪い彼氏と付き合っていると、悩まされることばかりだと思います。ただ、ずっとされっぱなしなのも腹が立つと思いませんか？ どうせ別れるのだったら、最後に復讐をしてやりたいですよね。今回は、女癖の悪い彼氏に大恥をかかせた話をご紹介いたします。

別人を装ってネタバラシ

「彼氏はとにかく女癖が悪くて、おまけにナルシスト。だから付き合っている期間に何度浮気されたことやら……。そんな彼氏を懲らしめたくて、ある作戦を決行しました。普段彼氏が利用しているマッチングアプリで、私であることを隠して『リリカ』と名乗ってメッセージを送り、デートの約束をしたんです。しかも『服装はタンクトップとホットパンツを着てください』と指定したら、本当にその通りのダサすぎる格好で現れて、思わず爆笑しちゃいましたね。ウキウキしながら待っている彼氏の元に行ってこのことをバラしたら、顔を真っ赤にしてキレ始めました。もちろんそのあと別れましたけど、最後におもしろいものを見れたのでスカッとしましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ なんというスカッとする復讐劇なのでしょうか……！ 女の子に誘われたらなんの疑いも持たずにホイホイついていくなんて、あまりにもみっともないですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。