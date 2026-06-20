昨年モルニー賞覇者がG1・2勝目現地6月19日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」4日目に行われたコモンウェルスカップ（G1・芝1200m）は、クリフォード・リー騎乗のヴェネチアンサン（牝3、英・K.バーク厩舎）が優勝。ゴール前でスパイシーマーグとの激しい叩き合いを頭差で制し、G1・2勝目を飾った。【レース動画】ロイヤルアスコット4日目…コモンウェルスカップ昨年のモルニー賞を制したヴェネチアンサンは、今春