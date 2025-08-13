「全てが自分の思い通りだった」小野伸二が町田の中山雄太が決めたゴラッソを激賞！「素晴らし過ぎるゴール」
FC町田ゼルビアは８月10日、J１第25節でヴィッセル神戸とホームで対戦。２−０と快勝し、リーグ６連勝を飾った。
この一戦で先制弾を決めたのが、３−４−２−１でスタメン出場した中山雄太だ。開始６分、ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア手前で収めると、胸トラップからワンバウンドしたボールを左足で振り抜く。シュートはゴール右に突き刺さった。
この衝撃弾を、フジテレビ系列で放送されたサッカー専門番組「MONDAY FOOTBALL みんなのJ」に出演した元日本代表MFの小野伸二氏が称賛する。
「胸トラップから一連の動作、振り抜くまで自然体だったのですよね。余計な動作が加わらない、慌てる様子もない。素晴らし過ぎるゴールですね」
さらに「力みがない。自分の落ち着いた時間。自然体、リズム、全てが自分の思い通りだったからこそのゴールだったと思います」
中山が“天才”と称された名手をもうらならせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「明日にでも退団するかもしれない」欧州王者の韓国至宝が電撃移籍か！“戦力外状態”で「出場時間に不満」と母国報道
この一戦で先制弾を決めたのが、３−４−２−１でスタメン出場した中山雄太だ。開始６分、ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア手前で収めると、胸トラップからワンバウンドしたボールを左足で振り抜く。シュートはゴール右に突き刺さった。
この衝撃弾を、フジテレビ系列で放送されたサッカー専門番組「MONDAY FOOTBALL みんなのJ」に出演した元日本代表MFの小野伸二氏が称賛する。
「胸トラップから一連の動作、振り抜くまで自然体だったのですよね。余計な動作が加わらない、慌てる様子もない。素晴らし過ぎるゴールですね」
さらに「力みがない。自分の落ち着いた時間。自然体、リズム、全てが自分の思い通りだったからこそのゴールだったと思います」
中山が“天才”と称された名手をもうらならせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「明日にでも退団するかもしれない」欧州王者の韓国至宝が電撃移籍か！“戦力外状態”で「出場時間に不満」と母国報道