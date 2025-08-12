¡ÖSPY¡ßFAMILY¡Ø¤ª¤Ç¤±¤±¡ÙÂçºîÀï in ²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Î¾ÜºÙ¸ø³«¡Ö¥¢ー¥Ë¥ã¤ªÌÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ä¡Ö´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¡Ö¥³¥é¥Ü±ïÆü¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡8·î23Æü¤è¤ê²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¤ÈMARKIS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²£ÉÍ»Ô¤È¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖSPY¡ßFAMILY¡Ø¤ª¤Ç¤±¤±¡ÙÂçºîÀï in ²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥Ë¥ã¤ªÌÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡×¡¢¡Ö´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖSPY¡ßFAMILY¥³¥é¥Ü±ïÆü¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¥¢ー¥Ë¥ã¥Ð¥ëー¥ó¡¢Âç·¿¥Ð¥Êー¤Ê¤É»ÜÀß¤Î³Æ½ê¤Ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´ÛÆâÁ´ÂÎ¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢9·î27Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô¤Ë¤â³ÈÂç¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸ø³«¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤ー¥Ç¥ó¹»¤ËÄÌ¤¦¥¢ー¥Ë¥ã¡¢¥Ù¥Ã¥ー¡¢¥À¥ß¥¢¥ó¡¢¥¨¥ßー¥ë¡¢¥æー¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²Æ¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤ò´®Ç½¤¹¤ë°áÁõ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSPY¡ßFAMILY¡Ø¤ª¤Ç¤±¤±¡ÙÂçºîÀï in ²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
8·î23Æü(ÅÚ)～10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Â¾
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ× ¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ ¢©220¡¾0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2ÃúÌÜ2-1
»ÜÀß¸ø¼°¥µ¥¤¥È
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¢©220¡¾0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3ÃúÌÜ5-1
»ÜÀß¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥¢ー¥Ë¥ã¤ªÌÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
ÆÃÀ½¡Ö¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¤ªÌÌ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¢ー¥Ë¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ÚÇÛÉÛÆü¡Û
8·î23Æü(ÅÚ)¡¢8·î24Æü(Æü)¡¢8·î30Æü(ÅÚ)¡¢8·î31Æü(Æü)¡¢9·î13Æü(ÅÚ)¡¢9·î14Æü(Æü)¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¡¢9·î28Æü(Æü)¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¡¢10·î12Æü(Æü)
¡ÚÇÛÉÛ»þ´Ö¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡§¸áÁ°¤ÎÉô 11»þ30Ê¬～12»þ¡¿¸á¸å¤ÎÉô 15»þ～15»þ30Ê¬
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡§¸áÁ°¤ÎÉô¡§10»þ30Ê¬～11»þ¡¿¸á¸å¤ÎÉô 14»þ～14»þ30Ê¬
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡§1³¬ ¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡§5³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
ÇÛÉÛÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Ë¥ãÃ£¤òÃµ¤»¡ª´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Ë¥ã¡¦¥Ù¥Ã¥ー¡¦¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¨¥ßー¥ë¡¦¥æー¥¤¥ó¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
8·î23Æü(ÅÚ)～9·î12Æü(¶â)
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー°ú´¹¾ì½ê¡Û
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー(¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ 3³¬¡¿MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ÃÏ²¼4³¬)
¡Ú°ú´¹»þ´Ö¡Û
11»þ～20»þ
¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢Î¾»ÜÀß¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ(¥ì¥·ー¥È¹ç»»ÉÔ²Ä)¤¹¤ë¤ÈÆÃÀ½¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
9·î13Æü(ÅÚ)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
»²²ÃÅ¹ÊÞ1Å¹ÊÞ¤Î²ñ·×¤Ç2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¹ØÆþ
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー°ú´¹¾ì½ê¡Û
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー(¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ 3³¬¡¿MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ÃÏ²¼4³¬)
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
ÇÛÉÛÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¤Ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶1³¬ ¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¥¢ー¥Ë¥ã¥Ð¥ëー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë´ÛÆâ¤Ç¤ÏÂç·¿¥Ð¥Êー¤Ê¤É»ÜÀß¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û
8·î23Æü(ÅÚ)～10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¢¨°ìÉôÅ¸¼¨´ü´Ö¤¬Ã»¤¤Å¸¼¨Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖSPY¡ßFAMILY¥³¥é¥Ü±ïÆü¡×³«ºÅ
¡¡¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥³¥é¥Ü±ïÆü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¥èー¥èーÄà¤ê¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¦¤Á¤ïºî¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¦¤Á¤ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¤ÏÅÉ¤ê³¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
9·î6Æü(ÅÚ)¡¢7Æü(Æü)
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û
11»þ～17»þ
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ 1³¬ ¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢¤Þ¤¿¤ÏMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¼õÉÕ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥èー¥èーÄà¤ê¤È¤¦¤Á¤ïºî¤ê¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë1²ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ß»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥ì¥·ー¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡¦Í½Äê¼Â»Ü²ó¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¦»²²Ã¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ïÌÜ¤ò1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
²£ÉÍ¤ª¤Ç¤±¤±¥Õ¥©¥È Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡Î¾»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨Êª¡¢¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
(1)8·î23Æü(ÅÚ)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)
(2)9·î27Æü(ÅÚ)～10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×³¨ÊÁ QUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡ß·×20Ì¾
¢¨(1)(2)¤Î´ü´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì10Ì¾¤º¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー&¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#²£ÉÍ¤ª¤Ç¤±¤±¥Õ¥©¥È¡×ÉÕ¤¤Ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡£
¢¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤¬¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×°ì¿§¤Ë¡ª9·î27Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡10·î¤«¤éTVÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×Season 3¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë9·î27Æü¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Á´ÂÎ¤Î»ÜÀß¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ºîÉÊ±é½Ð¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ü¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¡üÆÃÊÌ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·
(C)±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILY À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£