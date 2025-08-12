「家族での長距離ドライブに関する調査2025」の結果発表

ホンダアクセスは、自家用車を運転する20歳〜59歳の男女1,000人を対象に「家族での長距離ドライブに関する調査2025」を実施しました。

調査によると、女性が一緒に長距離ドライブをしたい芸能人として、「明石家さんまさん」が1位に選ばれました。

【画像】超カッコイイ！ 「明石家さんま」の「高級SUV」を画像で見る（23枚）

そんなさんまさんは、最近ラジオで愛車の近況も話しています。

「明石家さんま」の高級SUVとは？（Photo：時事）

今回の調査で、男性が選んだ1位は女優の「長澤まさみさん」で、夏のドライブシーンならではの人気投票結果となっています。

またキャンプに一緒に行きたい芸能人では、男女ともに「ヒロシさん」がトップとなり、ソロキャンプの第一人者としての人気の高さがうかがえます。

今回の調査では、家族で行く長距離ドライブにかけてもいいと思う金額についても聞いています。

「日帰りで行く長距離ドライブ」では平均12,633円（昨年より910円減少）、「宿泊を伴う長距離ドライブ」では平均38,537円（昨年より1,735円減少）という結果でした。

物価高騰の影響で家計が厳しく、支出を抑えたいと考える人が増えていることが数字に表れているようです。

長距離ドライブの楽しみとしては、「グルメ」(58.7%)が最も高く、次いで「観光・アクティビティ」(53.9%)、「景色」(51.6%)となっています。

男女別の特徴としては、「運転」を楽しみとする割合が男性で高い傾向があり、特に50代男性では34.8%と全体平均より12.8ポイント高くなっています。

また「今年の夏、家族で長距離ドライブをしたいと思うか」という質問には、「非常にしたいと思う」(20.5%)と「まあしたいと思う」(45.0%)を合わせて65.5%が前向きな回答をしています。

特に20代・30代の女性では75%と高い割合を示しており、若い世代の女性ほど夏のドライブを楽しみにしていることがわかります。

●さんまさん、愛車は70年代のアメ車2台とゲレンデヴァーゲン

ホンダアクセスはホンダ車の純正アクセサリーを手掛ける会社

女性が一緒に長距離ドライブしたい芸能人1位に選ばれた明石家さんまさんですが、実際どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

さんまさんは2025年7月12日放送のMBS放送のラジオ「ヤングタウン土曜日」で、「古いクルマを買って、一応中を手入れして乗ってたけど、今はもう乗れない。クーラーと暖房が効かないから。古いアメ車だから」、「その2台とゲレンデなんだけど。今はもう見とくだけでいいというのに仕上がってる」と語り、70年代のアメ車2台とメルセデス・ベンツのゲレンデヴァーゲンを所有していることを明かしました。

さんまさんが所有しているゲレンデヴァーゲンこと「Gクラス」は、メルセデス・ベンツが生産する高級本格クロスカントリーSUVで、NATO向けの軍用車をベースにした1979年に民生用が誕生した車種です。最新モデルは新車で1800万円以上する高級車です。

所有している2台のアメ車はプリムス「バラクーダ」とシボレーの「エルカミーノ」とのことで、10年ほど前にはテレビでバラクーダに乗ってドライブする様子が放送されていました。

70年代の旧車ということもあり、エンジンストールやバックミラーの落下などトラブルはよく起きていたようですが、現在は空調が効かなくなって乗らなくなり、飾っているとのことです。

明石家さんまさんの独特のトークとクルマへの愛着が、長距離ドライブの同乗者として人気の秘密かもしれません。