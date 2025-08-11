この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【台風11号】12～13日は高波に注意・警戒 雨風が強まる恐れは？ 気象予報士解説 (2025年8月11日夜配信)と題した最新動画で、気象予報士の松浦悠真氏が台風11号の進路とその影響について詳細に解説した。



松浦氏は「台風11号はこれから少し発達しながら北西に進み、先島諸島に接近する見込み」と説明。特に12日から13日にかけて影響が大きくなるとし、「現時点では中心気圧985hPa・最大風速30mと一旦衰弱したものの、12日には強い勢力に戻る予想」と最新情報を伝えた。



進路の予測から、石垣島などは直接の直撃は回避できそうだが「少なくとも風速15m以上の強風域には入っていく」とし、「与那国島などは暴風を伴って接近する可能性があり、警戒が必要」と強調。「暴風警戒域も沖縄の南海上を中心に影響しそうです」と述べた。



波の予想に関しては「沖縄本島地方や奄美地方でもうねりが入り、12日午後には本島付近で3m以上の高波、13日にかけては大しけ、特に先島諸島では警報級の波となりそう」と指摘。「海や船への影響は大きく出てくるかと思います」と警鐘を鳴らした。



雨や風に関する注意点としては、「台風周辺の湿った空気の影響は12日午後から」「現在の予想では大雨になる状況ではなさそうですが、八重山地方は25メートル以上の暴風が海上で吹く恐れも」と述べ、天候急変や突発的な豪雨リスクを示唆した。



締めくくりとして松浦氏は「今回台風11号は強い勢力で接近の可能性もあったが、一気に衰弱して暴風域もギリギリ伴うか伴わないかという状態」「波の高さは6メートル以上で警報級が予想されているので、特に八重山地方の海や沿岸では十分な警戒が必要」と重ねて注意喚起。