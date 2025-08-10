脳科学者・茂木健一郎、「段取り不要！いきなりトップスピードこそ集中力の奥義」と語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「脳を活かす勉強法。“タイガー・ジェット・シン”」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の幼少期のプロレス観戦体験をもとに、勉強や生活における集中力について熱く語った。茂木氏は「僕が子供の頃ってのは、本当に空前のプロレスブームだった」と振り返り、地上波のゴールデンタイムで放送されたプロレス中継の熱狂と、数々の名レスラーを思い起こした。なかでも「ヒールの代表格がこの、タイガージェットシンだったんですね」と語り、強烈な印象を受けていることを明かした。
タイガー・ジェット・シンの大暴れスタイルについて茂木氏は、「いきなり入ってきた時からトップスピード。もうサーベルを振り回してですね、乱入してくるんですね」と実況さながらの熱量で解説。当時のプロレスでは、一般的には花束贈呈などの段取りを経てから試合が始まるのが通例だったが、「タイガー・ジェット・シンはすごいんですよ」と、儀式をすっ飛ばして戦いを始める姿に“集中力の重要なヒント”を見出したと述べている。
このエピソードを踏まえ、茂木氏は「勉強する時にも、タイガー・ジェット・シンのように、いきなりトップスピード！ 段取りはいいから。いきなりトップスピード」と持論を展開。「まず、参考書を用意して、教科書を用意して、鉛筆を削って……」と段取りをこなしてからでないと動き出せない人に警鐘を鳴らし、「これじゃダメなんですよ」と断言した。自身も小学生時代、タイガー・ジェット・シンの姿から“集中力のお手本”を学んだと語った。
また、シン氏の素顔にも触れ「母国はカナダなんですけど、カナダで実業家として大成功されているそうです」とその意外な一面を紹介。「ある意味では、プロレスの時のタイガー・ジェット・シンさんは演技、仮の姿だった」と述懐し、「集中力の奥義で、タイガー・ジェット・シンさん、おそらく実業家としても成功したと思う」と賛辞を贈った。
最後に茂木氏は、「ぜひ皆さん、タイガー・ジェット・シンのファイティングスタイルに真似をしてですね、段取りを無視して、いきなりトップスピードと、これを実行していただいて、勉強の坂道を登っていっていただきたいと思います。頑張ってください! イェイ!」と視聴者にエールを送って動画を締めくくった。
タイガー・ジェット・シンの大暴れスタイルについて茂木氏は、「いきなり入ってきた時からトップスピード。もうサーベルを振り回してですね、乱入してくるんですね」と実況さながらの熱量で解説。当時のプロレスでは、一般的には花束贈呈などの段取りを経てから試合が始まるのが通例だったが、「タイガー・ジェット・シンはすごいんですよ」と、儀式をすっ飛ばして戦いを始める姿に“集中力の重要なヒント”を見出したと述べている。
このエピソードを踏まえ、茂木氏は「勉強する時にも、タイガー・ジェット・シンのように、いきなりトップスピード！ 段取りはいいから。いきなりトップスピード」と持論を展開。「まず、参考書を用意して、教科書を用意して、鉛筆を削って……」と段取りをこなしてからでないと動き出せない人に警鐘を鳴らし、「これじゃダメなんですよ」と断言した。自身も小学生時代、タイガー・ジェット・シンの姿から“集中力のお手本”を学んだと語った。
また、シン氏の素顔にも触れ「母国はカナダなんですけど、カナダで実業家として大成功されているそうです」とその意外な一面を紹介。「ある意味では、プロレスの時のタイガー・ジェット・シンさんは演技、仮の姿だった」と述懐し、「集中力の奥義で、タイガー・ジェット・シンさん、おそらく実業家としても成功したと思う」と賛辞を贈った。
最後に茂木氏は、「ぜひ皆さん、タイガー・ジェット・シンのファイティングスタイルに真似をしてですね、段取りを無視して、いきなりトップスピードと、これを実行していただいて、勉強の坂道を登っていっていただきたいと思います。頑張ってください! イェイ!」と視聴者にエールを送って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
茂木健一郎脳科学者「世界モデルの完成前に死ぬ意味」深い人生観を語る
脳科学者・茂木健一郎「本当に強い人は柔らかい」――“強がり”の本質を語る
茂木健一郎「丹下健三建築は世界遺産級、香川県知事の『良識ある判断』に期待」
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。