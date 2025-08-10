BTSの弟グループ「CORTIS（コルティス）」が10日、「HYBE RAVELS」のYouTube（ユーチューブ）チャンネルで実施されている「24時間プレミア」を通じてデビュープロモーションスケジュールを公開した。同日、深夜0時から午前3時まで、順に上映した映像5本を通じて今後の日程を知らせた。

韓国メディアのマイデーリーは同日「プロモーションカレンダーやタイムテーブルと呼ばれるイメージ、あるいは短い映像でコンテンツリリース日を一括知らせる方式と差別化された試みが新鮮だ。複数の映像にヒントを隠し、ゲリラ形式で今後の日程を伝えることから、枠組みに縛られない独特さがにじみ出ている。彼らはメンバーが直接作ったショートフォームでチーム名を公表したのに続き、予測できないプロモーションでファンにユニークな面白さを与えている」と報じた。

また「オープンした映像は、メンバーの平凡な日常を映した。スケートボードに乗ったり、鉄棒にぶら下がり、パンを選ぶなど、ありのままの姿を見せてくれる。視聴者が映像を楽しんでいた頃、靴の底にくっついたメモ用紙、電柱に貼られたポスターなど予想できないところでプロモーション日程が突然登場し、目を引く」と続けた。

CORTISは11日0時に、デビューアルバムのイントロ曲「GO！」のミュージックビデオを公開する予定。12日0時には、ダンスに焦点を合わせたコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開する。

18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源とコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを発表し、華やかにデビューする。22日午後1時にはタイトル曲の英語バージョンをリリースする。9月8日午後6時に、デビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」を正式発売する。

CORTISはBTSやTOMORROW×TOGETHERが所属した、ビッグヒットミュージックが6年ぶりに送り出したボーイズグループで、全員10代の5人組。