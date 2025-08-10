

RIIZE・SHOTARO

『SMTOWN LIVE2025 in TOKYO』が8月9日と10日、東京ドームで開催。2日間合計で9万5千人を動員。東方神起ら16組65名が登場し、パフォーマンスを行う。9日の開演前には記者会見を実施し、KANGTA、YUNHO（東方神起）、LEETEUK（SUPER JUNIOR）、MINHO（SHINee）、SUHO（EXO）、IRENE（Red Velvet）、HAECHAN（NCT 127）、JAEMIN（NCT DREAM）、TEN（WayV）、GISELLE（aespa）、SHOTARO（RIIZE）、SION（NCT WISH）、JIWOO（Hearts2Hearts）が登壇。今年の『SMTOWN LIVE』は、SM Entertainment創立30周年、日本公演15年目という記念すべき年。記者会見には、各グループを代表するメンバーが、ライブへの熱い思いを語った。

日本アリーナツアー真っ只中で『SMTOWN LIVE』日本公演の出演は今回で２回目となるRIIZE。今の心境を聞かれたSHOTAROは、「日本でたくさん活動させていただくことがすごく嬉しい。いつも応援に来てくれるファンの方々も、すごく温かく応援してくださるので、ありがたく思っています」と感謝を述べた。

「先輩たちと同じステージに立つのは緊張する？」との質問には、「いま緊張しているんですけど、先輩方がこの場を温めてくれたので、ちょっと緊張がほぐれたかなと思います」と笑顔を見せた。

さらに、「こうして同じステージに立つのはすごく光栄で、いつも家族のように接してくださる先輩方なので、僕たちもすごく安心してステージができます」と、先輩たちへの尊敬と感謝を語った。

これらのコメントに対してSUPER JUNIOR・LEETEUKは、「SHOTAROが日本語でこんなに長く話すのを初めて聞きました」と会場の笑いを誘った。

続けて、「SHOTAROがこんな風に日本語で話しているのを見ると、日本語が上手な韓国人、韓国では韓国語が上手な日本人という感じがしています。SHOTAROのことを皆さんたくさん愛してくださいね」と優しい言葉を送り、会場を温かい雰囲気に包んだ。