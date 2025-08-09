“ダイハツ”ノポルシェ!? “軽規格”超え＆1300ccエンジン搭載の「コペン」がスゴイ!? まさかのクーペモデルCLS／STANCEMAGIC「COPERCHE 887 GT-K」とは

ポルシェの魂を宿した「GT-K」？

2025年1月に開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2025」。数ある出展車両の中でも、ひときわ来場者の視線を集めたのが「コペルシェ887 GT-K（以下、コペルシェ）」と名付けられた一台です。

まさにミニポルシェ！

このマシンのベースとなっているのは、ダイハツ初代「コペン（L880K）」です。659ccの直列4気筒ターボエンジンを搭載した、日本を代表する軽オープンスポーツカーが、この野心的なプロジェクトのキャンバスとなりました。

特筆すべきは、この変身が市販のボディキットではなく、完全なワンオフ製作によるものである点です。製作者によれば、Aピラーやドアなど一部を除き、ボディのほぼ全体がワンオフで作られています。特に、コペン本来の開閉式ルーフを廃し、完全なクローズドボディのクーペへと作り変えた点には、極めて高度な板金技術がうかがえます。

製作者は、ポルシェ「911」（タイプ997）のデザインを軽自動車の骨格に自然に落とし込むため、フェンダーアーチの造形や全体のバランス調整に苦心したと語ります。そのこだわりは細部にも表れており、リアライトにはレプリカではなく「ポルシェ996／997」用の純正部品が使用されています。

驚きは外装だけではありません。心臓部であるエンジンは、オリジナルの660ccから「ダイハツ」製の1300ccエンジンへと換装されています。この複雑なエンジン換装と、公道走行を可能にするための公認取得は、チューニングショップ「プロバイル」が担当したことが明かされています。

このマシンの製作者は、大阪府羽曳野市に本拠を構えるカスタムショップ「株式会社ESB」です。同社は「CLS」というブランド名で、特に車高を低く見せる“スタンス”系のカスタムで高い評価を得ています。

しかし、このクルマの背景には、もう一つの企業が関わっています。ESBがプロモーションするホイールブランド「スタンスマジック」の窓口をたどると、埼玉県の「株式会社パンドラ」に行き着きます。そしてこのパンドラ社は、かつてコペンをポルシェ風に変身させる「コペルシェ TYPE887 EVO II」というボディキットを販売していました。

これらの事実から、「コペルシェ887 GT-K」という名称の秘密が明らかになります。「887」という数字は、ビジネスパートナーであるパンドラ社の歴史的な製品「TYPE887」への敬意を示すオマージュなのです。そして末尾の「GT-K」は、このマシンが市販キットの次元を超えた、究極のワンオフモデルであることを宣言しています。

一人の職人の情熱と、プロショップの専門技術が融合して生まれた「コペルシェ」は、日本のカスタムカー文化の奥深さを象徴する傑作といえるでしょう。